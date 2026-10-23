Esta restricción tendría especial relevancia para los trabajadores de la Ley 73, cuyo cálculo de pensión considera el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas.

En esta noticia Descartan afectaciones para pensionados actuales

Los trabajadores que cotizan bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que planeaban utilizar la Modalidad 40 para incrementar su pensión podrían enfrentar cambios en sus planes de retiro, debido a las nuevas restricciones anunciadas para este esquema, así lo advirtió Leonardo Castillo, asesor de inversiones de Fintual.

Castillo Explicó en entrevista con El Cronista que los principales afectados serían quienes todavía no se han pensionado y contemplaban elevar su salario de cotización durante sus últimos años laborales.

“A quienes se está afectando esto a las personas que planeaban usar la modalidad en en algún futuro, porque ahora tienen nuevos límites”, señaló.

El especialista explicó que anteriormente una persona cuyo último salario registrado era de MXN $20,000 mensuales podía incorporarse a la Modalidad 40 con un salario cercano a MXN $89,000, siempre que pudiera cubrir las aportaciones correspondientes.

Sin embargo, bajo las nuevas condiciones descritas por Castillo, únicamente podría registrarse con aproximadamente MXN$ 23,600, debido a que el incremento permitido sería de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual respecto a su último salario.

Esta restricción tendría especial relevancia para los trabajadores de la Ley 73, cuyo cálculo de pensión considera el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes aproximadamente a cinco años.

Descartan afectaciones para pensionados actuales

Castillo afirma que las personas que ya reciben una pensión o que se encontraban inscritas en la Modalidad 40 conservarían sus condiciones, mientras que las restricciones afectarían a quienes planeaban incorporarse posteriormente.

Otra modificación señalada por el especialista impediría que los trabajadores independientes inscritos en la Modalidad 10 se trasladaran directamente a la Modalidad 40, lo que podría representar costos adicionales de entre MXN $3,500 y MXN $4,000 mensuales.

El asesor consideró que estas medidas responderían a la necesidad de contener las presiones financieras del sistema pensionario del IMSS.

No obstante, señaló que todavía existe incertidumbre sobre el alcance definitivo de los cambios, debido a que el Instituto contempla periodos de análisis técnico y posibles ajustes legales.

Ante este escenario, recomendó a los trabajadores contar con instrumentos de ahorro complementarios para evitar depender exclusivamente de una pensión pública.