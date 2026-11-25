La Corte declaró constitucional el decreto que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en agosto de este año la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y determinó que los recursos de determinadas subcuentas de retiro pueden ser transferidos al nuevo fondo cuando no hayan sido reclamados al llegar a cierta edad.

La medida aplica a personas afiliadas al IMSS que cumplen 70 años y a quienes están afiliadas al ISSSTE al cumplir 75 años. La transferencia no significa que pierdan la propiedad de esos recursos, ya que pueden reclamarlos posteriormente.

La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 116/2024, que el Pleno de la Suprema Corte resolvió por unanimidad el 12 de agosto de 2026.

Atención: qué pasa con los ahorros cuando se cumplen 70 o 75 años

La Corte declaró constitucional el decreto que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 2024. La reforma modificó diversas disposiciones relacionadas con el sistema de ahorro para el retiro.

El Pleno validó, entre otras normas, los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, 251 de la Ley del ISSSTE y 81 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estas disposiciones permiten transferir al Fondo los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que no hayan sido reclamados.

La transferencia se realiza cuando la persona afiliada al IMSS cumple 70 años o cuando la persona afiliada al ISSSTE cumple 75 años, siempre que los recursos no hayan sido reclamados.

La SCJN precisó que este cambio no implica que el dinero deje de pertenecer al trabajador. Los recursos siguen siendo propiedad de las personas trabajadoras o de sus beneficiarios.

El Pleno validó, entre otras normas, los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, 251 de la Ley del ISSSTE y 81 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. SCJN

El dinero puede reclamarse en cualquier momento

La resolución establece que las personas titulares de los recursos y sus beneficiarios pueden reclamarlos en cualquier momento. La Corte señaló que el derecho para recibir esos recursos no prescribe.

El cambio consiste en que, después de cumplirse las edades previstas y si el dinero no fue reclamado, los recursos pasan al Fondo de Pensiones para el Bienestar para su administración.

Qué debe garantizar el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Suprema Corte señaló que el mecanismo contempla medidas para garantizar que los recursos puedan ser devueltos cuando sean reclamados: