La plancha abdominal, conocida también como plank, se ha convertido en uno de los ejercicios más populares del entrenamiento funcional. Su principal ventaja es que, sin ningún movimiento, activa de forma simultánea el abdomen superficial y profundo, la zona lumbar, los glúteos y los hombros. Con este simple ejercicio el resultado es un core más fuerte, mejor postura y menos dolores de espalda. Pero hay una pregunta que se repite entre quienes la practican: ¿cuánto tiempo hay que aguantar realmente para fortalecer el cuerpo? En el mundo del fitness existe la creencia de que mantener una plancha durante varios minutos es señal de un estado físico superior. Sin embargo, los especialistas advierten que la duración sin técnica no solo no suma, sino que puede ser contraproducente. La duración ideal de la plancha abdominal no es la más larga, sino la que se sostiene con técnica perfecta. Aquí los rangos recomendados según tu nivel de condición física. Lo que importa no es cuántos segundos marca el reloj, sino cuántos de esos segundos se sostienen con una activación muscular correcta. Cuando la fatiga provoca que la cadera caiga o se eleve, que la zona lumbar se hunda o que el cuello se tense, el ejercicio deja de ser beneficioso y empieza a generar tensiones innecesarias en las articulaciones. Más allá del tiempo, hay dos fallos frecuentes que pueden derivar en dolencias: Para estructurar un progreso lógico, los especialistas establecen rangos de referencia según el nivel de condición física: Los principiantes deben apuntar a intervalos de entre 15 y 30 segundos, enfocándose exclusivamente en sentir la conexión con el abdomen. Una vez dominada la postura, el nivel intermedio puede extenderse de 30 a 45 segundos. Los deportistas avanzados suelen encontrar su punto óptimo entre los 45 y 60 segundos. Si ya se supera cómodamente la barrera del minuto, el desafío siguiente no es aguantar más, sino incorporar variantes, como la plancha frontal moviendo la punta de los pies de lado a lado, la lateral con un leve movimiento de brazo o la invertida mirando hacia el techo. La clave, en definitiva, es simple: una plancha bien hecha de 20 segundos es más efectiva que dos minutos con mala técnica.