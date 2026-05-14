La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las publicaciones falsas que dañen el honor o la reputación de una persona pueden generar responsabilidad civil y el pago de indemnizaciones económicas. El fallo surge a partir de un caso de difamación difundido en medios de circulación nacional, pero sus efectos se extienden directamente a redes sociales, plataformas digitales y contenidos virales como los “storytime” en TikTok. El máximo tribunal determinó que la libertad de expresión no protege acusaciones falsas realizadas públicamente sin sustento, especialmente cuando estas afectan la dignidad y el prestigio de personas identificables. Además, ordenó que las indemnizaciones por daño moral deben calcularse con criterios más amplios, considerando el alcance real de la difusión. El Máximo Tribunal dejó en claro que el daño moral no requiere prueba directa del sufrimiento cuando una acusación falsa tiene la capacidad evidente de afectar la reputación de una persona. Bajo este criterio, cualquier publicación en redes sociales —desde un posteo en Facebook hasta un video viral en TikTok— puede generar consecuencias legales si difunde información falsa que perjudique a terceros. También señaló que los jueces deberán evaluar el alcance total de la difusión, incluyendo reproducciones, versiones digitales y el impacto en internet, lo que puede aumentar significativamente las indemnizaciones. El fallo se originó a partir de un caso donde un hombre publicó en un medio de comunicación acusaciones de secuestro contra su expareja y su familia, señalamientos que ya habían sido descartados por el Ministerio Público. A pesar de ello, la publicación generó un daño reputacional que llevó a un juicio civil. La Suprema Corte determinó que la indemnización inicial fue insuficiente y ordenó recalcularla, considerando factores como la circulación del medio, su versión digital y el impacto real en la reputación de las víctimas. Aunque el caso no nació en TikTok, la Suprema Corte aclaró que el criterio aplica a cualquier plataforma digital. Esto incluye redes sociales, blogs, páginas web y cualquier medio donde una publicación pueda viralizarse. En términos prácticos, esto implica que los usuarios que difundan acusaciones falsas sin pruebas podrían enfrentar demandas por daño moral, incluso si el contenido fue compartido de forma informal o bajo formatos de entretenimiento como los “storytime”. La Suprema Corte reiteró que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Cuando una publicación contiene afirmaciones falsas que dañan el honor de otra persona, ese derecho encuentra un límite legal.