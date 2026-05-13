El frente frío 50 continuará desplazándose este miércoles 13 de mayo sobre el norte y occidente del golfo de México hasta alcanzar el oriente del país, generando lluvias de distinta intensidad en varias entidades. En esta línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un descenso de temperatura y tormentas con descarga eléctrica. Además, la masa de aire polar asociada al sistema favorecerá un descenso en las temperaturas del norte, noreste, centro y oriente de México. Aun así, la onda de calor persistirá en distintos estados del territorio nacional. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y mantente al tanto de las alertas meteorológicas vigentes a nivel nacional. Lluvias fuertes con intervalos de chubascos se registrarán en las siguientes zonas: El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el frente frío 50 provocará variaciones importantes en las condiciones del clima durante los próximos días. Entre las entidades más afectadas por lluvias, vientos y descenso térmico destacan: El SMN detalló que el sistema interactuará con canales de baja presión y humedad proveniente del golfo de México y del océano Pacífico, favoreciendo: En zonas montañosas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas cercanas a los 0 °C, mientras que áreas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala registrarán ambiente frío durante la jornada. También se pronostican rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, donde incluso podría presentarse formación de torbellinos. En otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México, los fuertes vientos podrían ocasionar caída de árboles, anuncios y tolvaneras.