La empresa colocó recursos en la bolsa para reforzar su división inmobiliaria. Fuente: Shutterstock.

En esta noticia Nuevos desarrollos

Sakly, subsidiaria inmobiliaria del conglomerado financiero y de retail Grupo Coppel, anunció la colocación de MXN $5,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, recursos que serán utilizados para expansión de del portafolio.

La emisión se dividió en dos tramos. Por un lado, SAKLY 25, alcanzó un monto de MXN $2,800 millones y fue colocado a tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo más 64 puntos base, a un plazo de tres años.

El segundo tramo, con clave de pizarra SAKLY 25-2, por un monto de MXN $2,200 millones, se emitió a tasa fija de 9.73%, a un plazo de siete años, tomando como referencia la tasa MBono interpolada entre 2031 y 2033, más la correspondiente sobretasa, es decir en base a los bonos emitidos por el gobierno mexicano a mediano y largo plazo.

La colocación recibió una sobre demanda de 1.38 veces, esto fue por un total de MXN $6,899 millones.

Los recursos de la emisión serán utilizados para un plan de expansión que contempla el desarrollo de 10 inmuebles, de los cuales se han abierto dos al corte de junio de 2025.

El proyecto considera seis nuevos desarrollos comerciales; tres centros de atención tecnológica y oficinas mismos que se espera que sean terminados en esta segunda mitad del año, de acuerdo con documentos entregados a la BMV.

Sakly tiene como actividad principal el desarrollo, administración y arrendamiento de activos inmobiliarios en México con más de 20 años de experiencia, enfocados en diversos sectores como comercial, logístico y oficinas.

El portafolio de la empresa se divide en 63% en comercial, 33% logístico, 3% oficinas y el resto en otros sectores.

Actualmente, Sakly tiene un portafolio de 703 inmuebles en operación, que representan más de 2.2 millones de metros cuadrados construidos en las 32 entidades federativas de México con un nivel de ocupación de 99.6%.

Al cierre de 2024, Sakly reportó ingresos totales por MXN $9,378 millones, así como una utilidad neta de MXN $6,524 millones.