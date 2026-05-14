La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro exservidores públicos del SAT y Banco del Bienestar fueron sancionados tras investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control. Las resoluciones incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas. En el comunicado oficial del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que las indagatorias permitieron acreditar “faltas administrativas graves cometidas por cuatro ex servidores públicos”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo que las sanciones fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a la ley. Las autoridades detallaron que los casos investigados estuvieron relacionados con asignación irregular de citas en el SAT, retiros de dinero sin autorización en Banco del Bienestar y conciliaciones financieras elaboradas con información considerada no verídica. La Secretaría Anticorrupción indicó que las multas económicas impuestas van de los 25 mil a los 250 mil pesos. También advirtió que defenderá las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron investigados los casos”. Las investigaciones del Banco del Bienestar detectaron retiros indebidos superiores a 275 mil pesos realizados sin consentimiento de personas cuentahabientes. Las autoridades señalaron que estas conductas representan una violación grave a la confianza pública y al manejo de recursos financieros. El Gobierno federal recordó que las personas sancionadas todavía pueden impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguró que los expedientes cuentan con evidencia suficiente y fueron integrados conforme a derecho por los órganos fiscalizadores. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que continuará fortaleciendo la política de combate a la corrupción impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. También invitó a la ciudadanía a denunciar irregularidades mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.