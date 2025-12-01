La serie de eventos desafortunados para Ricardo Salinas Pliego continúa. Lo anterior luego de que Moody’s anunció un recorte a la calificación de Grupo Elektra aludiendo a riesgos jurídicos.

De acuerdo con un documento, la agencia recortó la nota de la empresa minorista de “AA+” a “A-”, ante la serie de conflictos legales que enfrenta, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad mantener los créditos fiscales de la empresa y desechar los amparos derivados del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Para la agencia, la expectativa para Elektra no luce positiva ya que consideran que no tendrá una resolución positiva y ello puede desencadenar un efecto adverso en el negocio, perspectivas y condición financiera de la empresa.

La actual calificación de la compañía indica que cuenta con calidad crediticia por encima del promedio en comparación con otras entidades y transacciones locales, de acuerdo con Moody’s, ya que Elektra cuenta con una sólida posición competitiva y con un modelo de negocio con altas barreras de entrada, además de que le permite atender a amplios segmentos de la población.

Sin embargo, Moody’s también degradó la perspectiva a negativa ya que se estima que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar MXN $48,326 millones.

“En caso de una resolución definitiva desfavorable, estos créditos fiscales podrían tener un efecto material adverso en el negocio, perspectivas y condición financiera de la empresa”, se lee en el documento.

De acuerdo con su último reporte al cierre de septiembre, Elektra cuenta con un monto de MXN $21,299 millones en efectivo, cifra por debajo del pago que solicita la autoridad mexicana.

“Moody’s Local México monitoreará de cerca la evolución de los litigios fiscales en curso para dimensionar su impacto sobre la capacidad de pago de la compañía”, escribió Moody's en un documento.

La semana pasada, la SCJN publicó los documentos de las sentencias finales por los juicios que enfrentó la empresa. Con ello se activaron los efectos legales y se inició el proceso de cobro de los créditos fiscales del dueño de TV Azteca en su contra.

Grupo Elektra es uno de los grandes negocios de Ricardo Salinas Pliego. Foto: Archivo Cronista México.

Deuda con inversionistas

Este no es el único proceso al que se enfrentará la empresa ya que este año se anunció la suspensión de su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y, con ello, deberá iniciar un proceso de recompra para el desliste de las acciones y el pago a los inversionistas minoristas que, alude, es bajo.

De acuerdo con datos de MarketScreener, tanto GBM y la gestora de fondos canadiense Sun Life Global Investments tienen posesión de 3,478 acciones de Elektra.

Al tercer trimestre, Elektra reportó un incremento de 6.11% en los ingresos; en tanto que mostró una utilidad neta de 2,276 millones de pesos desde la pérdida de 574 millones de pesos, de acuerdo con el documento financiero.

Ricardo Salinas Pliego regresa a la lista de millonarios

A pesar de los procesos legales que enfrenta Ricardo Salinas Pliego, su riqueza logró devolverlo al listado de los 500 millonarios más ricos a nivel mundial del Bloomberg Billionaire Index, tras su salida en mayo de este año.

El índice muestra al controversial empresario en el sitio 499 con un monto de u$d 7,035 millones, luego de registrar un incremento de 30,200 millones de dólares desde el mes previo, de acuerdo con cifras del 1 de diciembre de Bloomberg.

El multimillonario solo está detrás de John Grayken, un financiero irlandés fundador y presidente de la firma de capital privado Lone Star Funds.