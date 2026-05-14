A pocas semanas del arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México (CDMX) podría ser escenario de una nueva movilización encabezada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC). La organización lanzó una convocatoria en redes sociales dirigida a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este gran régimen”. De acuerdo con la convocatoria difundida por la ANTAC, la concentración iniciará en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, el próximo miércoles 20 de mayo a las 09. Con el lema “Vamos todos juntos en una sola voz a luchar por nuestros derechos”, la asociación busca reunir distintas demandas sociales en una sola protesta. La agrupación busca realizar una “gran concentración” y sumar a distintos sectores sociales, entre ellos: A través de sus redes sociales, la ANTAC señaló que el objetivo de la movilización es exigir justicia, seguridad y respeto a los derechos de distintos sectores productivos y sociales del país. La organización afirmó que “México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social”, por lo que buscan colocar en el centro del debate las necesidades de los trabajadores. Entre las principales demandas que llevarán a la manifestación destacan: La última reunión entre la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) con autoridades federales ocurrió el pasado 10 de abril en instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Durante ese encuentro, representantes de ambos grupos pretendían negociar temas como precios justos para productores, subsidios al diésel y mejores condiciones de seguridad para transportistas. Sin embargo, el diálogo se tensó desde el inicio debido a restricciones en el acceso de los representantes. Aunque se había acordado la entrada de 60 delegados, únicamente se permitió el ingreso de 40 personas. La negociación terminó sin acuerdos luego de que el Gobierno federal condicionara el diálogo al levantamiento previo de bloqueos carreteros en distintas entidades. Los dirigentes rechazaron esa condición y abandonaron la mesa de negociación. Por su parte, el presidente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, aseguró que las autoridades federales no presentaron respuestas concretas a las demandas planteadas previamente y acusó incumplimiento de acuerdos alcanzados desde noviembre pasado.