En el ámbito empresarial de México, hay apellidos que representan el éxito y la prosperidad: El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. En particular, se hace referencia a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. Aunque no suelen estar en el centro de atención internacional, el patrimonio acumulado por estos hermanos alcanza la asombrosa suma de u$s 43.200 millones. Cuando se examina la riqueza administrada por la familia, en lugar de sus propietarios individuales, su influencia financiera podría competir directamente con las mayores fortunas del continente. El éxito de su modelo empresarial, fundamentado en el crédito al consumo y el comercio masivo, ha establecido su apellido como un referente del comercio en México. El origen de este capital proviene de Grupo Coppel, una empresa que nació en Sinaloa y que ha logrado permear en la clase media y popular de México como pocas marcas. Este nivel de riqueza individual los colocaría cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Si bien el capital de los Coppel se diluye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo permanece sólido. Lo que distingue a este caso es la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. Según los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones.