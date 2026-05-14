MÉRIDA.- La digitalización de los pagos es una de las directrices más ambiciosas que tiene el Gobierno Federal para el sector gasolinero y NetPay apuesta a convertirse en el líder de esta transición que busca eliminar los pagos en efectivo del país. En este sentido, Matías Garrido, director general de NetPay, aseguró que las terminales de la empresa permiten recibir tarjetas de todos los sistemas de procesamiento de pago, es decir, no importa si la tarjeta es Visa, Mastercard, American Express o una empresa de vales, todas son aceptadas por estas terminales. “Nos dimos cuenta que administrativamente las estaciones de servicio tenían tres terminales o cuatro terminales y era un problema. Entonces, dijimos, ‘Vamos a poner todo en una sola terminal, una terminal que es de uso rudo’”, comentó. Además, las terminales de pago facilitan la administración de los cobros, pues se vinculan directamente con el volumen de venta de la bomba de gasolina y permiten a los despachadores obtener sus propinas directamente en una cuenta de Spin, sin cobro de comisiones. Hasta el momento, NetPay otorga el servicio a aproximadamente 1,700 estaciones de servicio, de las 14,000 que funcionan en el país, lo que representa 12%, pero su ambición para el cierre de 2027 es alcanzar 5,000 gasolineras, lo que implica un crecimiento de 300% en los próximos dos años. Entre las ventajas que ofrece este servicio, destaca que pertenecer a FEMSA le permite replicar el modelo de corresponsalía bancaria de Oxxo, tanto para hacer depósitos como para retirar dinero en efectivo en cualquier gasolinera que cuente con esta terminal. En este sentido, mencionó que actualmente ya es posible depositar dinero en efectivo en una gasolinera que cuente con una terminal NetPay a cualquier tarjeta de débito, así como retirar dinero de la misma manera que se hace en un Oxxo. Matías Garrido aseguró que otra de las ventajas que ofrece la empresa a las estaciones de servicio es que no cobra por las terminales, que están diseñadas para el uso rudo que corresponde a una estación de servicio, a lo que se suma que NetPay entrega al menos dos TPV para tener un aparato de emergencia en caso de que una deje de funcionar o se rompa. El negocio de NetPay está en las comisiones que cobra a los gasolineros, misma que aunque es variable, está por debajo del costo del mercado. “Depende mucho del volumen, pero estamos empezando desde 0.45%, 0 50%. Piensa que antes eran tasas de 1.20% o 1.15% por transacción”, dijo. El directivo mencionó que las comisiones por cada operación en este momento son bajas debido a la iniciativa que hizo que las comisiones bancarias se redujeran de forma temporal para las estaciones de servicio, aunque admitió que si esta iniciativa se retira, las comisiones de NetPay podrían subir.