Carlos Slim vuelve a posicionarse como uno de los actores principales de la infraestructura de México con la adquisición de la obra más relevante del año.

La misma alcanza a una parte clave del nuevo corredor ferroviario del norte del país y ha generado repercusiones en todo el país por su tamaño y el impacto que podría tener en el presupuesto federal.

Carlos Slim les gana a todos y se queda con el contrato más grande del año. (Foto: Archivo)

En los últimos meses, técnicos y consultoras señalaban que la decisión podía mover miles de millones y definir qué empresas liderarían la obra pública en 2025.

Si bien varias constructoras se encontraban compitiendo en el último tiempo, la pregunta sobre quién se quedaría con la obra más grande del año logró obtener una respuesta.

El contrato más grande del año y los millones asignados al Tren Saltillo–Nuevo Laredo

La información publicada en la plataforma Compras Mx revela que Operadora CICSA y FCC Construcción —empresas vinculadas a Carlos Slim— obtuvieron el contrato más alto de 2025 para los tramos 13 y 14 del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo . El monto asciende a 27,451 millones de pesos, el valor más alto otorgado por la administración de Claudia Sheinbaum en lo que va del año.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mediante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, determinó que el consorcio cumplía con los criterios técnicos y económicos. El proyecto forma parte del llamado Tren del Norte, una línea de aproximadamente 1,200 kilómetros incluida en el Plan México y diseñada para conectar Ciudad de México con Nuevo Laredo.

La relación entre Sheinbaum y Slim y los otros contratos del año

Esta adjudicación coincide con otro frente relevante para el empresario de las telecomunicaciones más importante del país: la Suprema Corte rechazó dos amparos de Inbursa, obligando a la aseguradora a pagar indemnizaciones por descargas eléctricas de la CFE, según reportó El Financiero.

Sin embargo, mientras una parte de su conglomerado enfrenta un revés, otra consolida su presencia en obras prioritarias. En este contexto, el Tren del Norte no es el único proyecto que concentra inversión. Este año también se adjudicaron: