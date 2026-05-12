El gobierno uruguayo recibió en las últimas semanas múltiples consultas de primeras empresas europeas interesadas en instalarse en el país como puerta de entrada para operar en la región, afirmó este martes el canciller Mario Lubetkin. Según el ministro, la demanda proviene especialmente de grandes grupos del sector agrícola y de empresas vinculadas a la medicina. “Hay grandísimas empresas agrícolas europeas que están listas para empezar a llegar para esta zona”, declaró Lubetkin, quien subrayó el significado estratégico de la reciente dinámica entre el Mercosur y la Unión Europea. El titular de Relaciones Exteriores anticipó que el segundo semestre del año será “intenso” en las relaciones entre los bloques, en parte por la asunción de Uruguay de la presidencia pro tempore del Mercosur, prevista para el 30 de junio. Lubetkin destacó además un gesto simbólico que, según él, marca el inicio de una nueva etapa comercial: el envío, el 2 de mayo, del primer embarque de pesca uruguaya a Lituania, realizado al día siguiente de la entrada en vigencia del acuerdo entre las partes. “Hemos entrado en otra era”, reiteró el canciller, enfatizando la apertura de canales concretos para las exportaciones nacionales. Un punto crítico en la negociación con la UE continúa siendo la distribución de cuotas de exportación: Lubetkin explicó que se activó un mecanismo que permite que “el país que está preparado para vender sus productos se queda con la cuota”. Aunque reconoció que el tema está aún en estudio, aseguró que el proceso se mueve con rapidez y estimó que en algunos sectores podría alcanzarse un acuerdo antes de fin de año. La combinación de señales políticas —presidencia pro tempore, acuerdos comerciales— y el interés empresarial europeo coloca a Uruguay en una posición favorable para atraer inversión directa y fortalecer cadenas de valor regionales. Las autoridades esperan que la concreción de acuerdos sectoriales y la llegada de compañías aporten empleo, tecnología y mayor integración productiva con el mercado comunitario.