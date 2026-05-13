La segunda semana de mayo transcurre con las alertas encendidas para algunas regiones del país que esperan para las próximas jornadas lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Durante las próximas 48 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de una serie de sistemas climáticos que podrían causar ciertos estragos para los ciudadanos de las zonas afectadas. Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Simultáneamente, divergencia en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México. En este contexto, los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Para las próximas 48 horas, se espera que canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana.