El empresario multimillonario José Elías compartió una reflexión sobre el dinero y las inversiones a través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, donde relató la conversación que mantuvo con una joven que buscaba orientación para invertir sus ahorros. Según explicó, la chica le comentó que tenía 100.000 euros ahorrados y quería saber qué haría él con ese dinero. Ante esa consulta, el empresario aseguró que su respuesta fue “tajante” y aprovechó para advertir sobre los riesgos de dejar las decisiones financieras en manos de otras personas. En su publicación, José Elías sostuvo que “no hay que confiar ciegamente en la gente” cuando se trata del dinero y las inversiones. El empresario afirmó que delegar decisiones importantes en terceros puede llevar a pérdidas económicas si quien aconseja tiene “un interés perverso”. Además, remarcó que muchas personas pueden identificar oportunidades, pero que sin “sacrificio, tiempo, dedicación y esfuerzo” no se obtienen resultados. “Todo lo demás son cuentos y milongas”, expresó. El empresario explicó que una recomendación equivocada puede terminar perjudicando seriamente a quien invierte, especialmente si toma decisiones sin comprender cómo funciona el mercado o el destino de su dinero. Frente a la consulta de la joven, José Elías aseguró que el primer consejo que le dio fue dejar de preguntarle a otras personas qué hacer con su dinero. El empresario afirmó que la clave está en formarse y entender cómo funcionan las inversiones antes de tomar cualquier decisión financiera. “Fórmate, entérate de cómo funcionan las cosas y decide tú lo que haces con tus 100.000 euros”, señaló. Por último, insistió en la importancia de confiar en el propio esfuerzo y en la capacidad personal para analizar cada oportunidad. Según explicó, las decisiones económicas deben apoyarse en el conocimiento y no únicamente en opiniones externas. Durante su reflexión, José Elías insistió en que la educación financiera es fundamental para evitar errores al invertir dinero. Según explicó, comprender cómo funcionan las inversiones permite tomar decisiones con mayor seguridad y reducir el riesgo de depender de consejos ajenos. José Elías también remarcó que muchas personas buscan respuestas rápidas sobre dónde colocar sus ahorros, pero advirtió que ninguna inversión garantiza resultados sin conocimiento previo, análisis y dedicación. “No confíes ciegamente en la gente. Confía en ti y en lo que depende estrictamente de tu propio esfuerzo”, concluyó.