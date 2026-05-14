El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que el plazo para cumplir con uno de los trámites fiscales obligatorios del año está próximo a finalizar. Se trata de la presentación del Dictamen de Estados Financieros 2025, cuya fecha límite fue fijada para el 15 de mayo. A través de sus canales oficiales, el organismo advirtió que el trámite debe ser emitido por un contador público autorizado y llamó a las empresas y contribuyentes alcanzados a no dejar la gestión para último momento, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones y observaciones fiscales. El Dictamen de Estados Financieros es un documento fiscal mediante el cual un contador público autorizado revisa y valida la situación financiera de determinados contribuyentes para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT. La obligación aplica para personas morales del Título II de la Ley del ISR que hayan registrado ingresos acumulables iguales o superiores a 1,940 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior, así como para empresas que cotizan en bolsa. Además, puede presentarse de forma voluntaria por contribuyentes con ingresos superiores a 157 millones de pesos, activos mayores a 124 millones de pesos o que hayan tenido al menos 300 trabajadores mensuales durante el ejercicio fiscal. El SAT recordó que el trámite debe presentarse dentro de los plazos oficiales y únicamente puede ser emitido por contadores públicos autorizados. También destacó que este procedimiento permite dar mayor transparencia financiera y reducir riesgos ante posibles auditorías o revisiones fiscales. El organismo confirmó que el plazo vencerá el próximo 15 de mayo, por lo que los contribuyentes alcanzados disponen de pocos días para completar la presentación correspondiente al ejercicio 2025. En las últimas horas, el organismo tributario publicó el recordatorio en redes sociales y en sus canales oficiales, donde insistió en la importancia de cumplir con el trámite antes de la fecha límite para evitar inconvenientes administrativos. No presentar el dictamen en tiempo y forma podría derivar en multas, requerimientos adicionales o revisiones fiscales por parte de la autoridad tributaria. Por eso, especialistas recomiendan revisar con anticipación toda la documentación necesaria. Además, debido a la alta demanda que suele registrarse cerca del vencimiento, los expertos aconsejan no esperar hasta último momento para cargar la información en la plataforma oficial del SAT. También será clave validar balances, estados financieros y documentación respaldatoria para evitar inconsistencias.