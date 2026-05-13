La Verificación Vehicular continúa siendo uno de los trámites obligatorios más importantes para millones de automovilistas en México, ya que permite controlar los niveles de contaminación y vigilar que los vehículos respeten las normas ambientales vigentes. Sin embargo, existen excepciones que dejan fuera de este procedimiento a determinados conductores. En distintos estados del país, las autoridades establecieron beneficios especiales para algunos vehículos que, por su tecnología, funciones o características particulares, no están obligados a realizar la verificación. La medida busca diferenciar a las unidades que producen un menor impacto ambiental frente a los automóviles tradicionales. La relación de vehículos exentos de verificación en 2026 abarca seis categorías fundamentales: Para aquellos que están obligados a realizar el trámite, el primer semestre de 2026 establece un calendario específico según el color del engomado y la terminación de las placas. Es fundamental que los propietarios de vehículos se mantengan informados sobre estas fechas para evitar inconvenientes y cumplir con las normativas establecidas. De acuerdo a las autoridades, el precio del trámite se mantendrá estandarizado para todos los hologramas. El costo equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA, es decir aproximadamente 738 pesos. Los vehículos de otras entidades que soliciten voluntariamente la verificación en la capital pagarán 630 pesos, con excepción de los del Estado de México.