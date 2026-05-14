Los jubilados de México se mantienen expectantes ante los depósitos de dinero que podrán recibir hasta el 23 de mayo en el banco más famoso del país: el Banco del Bienestar. La entidad bancaria difundió las fechas del corriente mes en que realizarán las transferencias a los pensionados del país que aún no hayan cobrado. Entre ellos, los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que sean beneficiarios de la Pensión para el Bienestar. Conoce todos los detalles respecto a requisitos, fechas de pago y montos de dinero que se otorgarán en el transcurso de las próximas horas. El mes de mayo transcurre para los pensionados del Bienestar con la asignación de recursos correspondiente a las distintas categorías que asigna el Gobierno Nacional a la asistencia más solicitada del país. Entre las múltiples opciones que facilita la administración de Claudia Sheinbaum para que los mexicanos puedan acceder a una ayuda económica, se encuentra la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Los requisitos para ser considerado elegible, en este sentido, son: Además del sector poblacional de edad más avanzada, la Secretaría del Bienestar asigna otras categorías a la Pensión Bienestar para que más ciudadanos puedan solicitar una asistencia. Entre ellos, figuran: Así como los requisitos varían en función de la categoría de la Pensión Bienestar en la que se busca ser parte, los montos de dinero que asigna el Gobierno nacional también difieren: Los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales, se otorgan de manera bimestral y por orden alfabético. De acuerdo al calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar, quienes aún restan cobrar el pago único hasta el 23 de mayo son aquellas personas que se apelliden con las siguientes letras: