Hervir laurel con menta y aplicar la mezcla con un pulverizador es el truco casero, económico y fácil de preparar para mantener la limpieza y frescura del hogar, libre de plagas indeseadas. Las avispas se vuelven un problema real cuando dejan de ser visitas ocasionales y comienzan a construir sus avisperos en rincones del hogar. Antes de recurrir a productos químicos, esta receta casera, que solo requiere dos ingredientes de cocina, es económica y se prepara en minutos. Se trata de hervir hojas de laurel con menta, dejar enfriar la mezcla y aplicarla con un pulverizador en las zonas donde estos insectos suelen aparecer. Ambas plantas son aromáticas por naturaleza, y ese perfume se intensifica significativamente al hervirse. El aroma resultante, agradable para la mayoría de las personas, actúa como un irritante olfativo para las avispas y otros insectos, que tienden a evitar las zonas donde lo perciben. Es esa misma lógica la que explica por qué el método se ha vuelto popular ya que no elimina a los insectos, sino que los disuade de acercarse sin necesidad de productos tóxicos ni intervenciones costosas. La preparación es sencilla. Hay que colocar hojas de laurel y de menta en agua hirviendo y mantenerlas a fuego durante al menos 20 minutos para obtener una infusión concentrada. Luego se apaga el fuego y se espera a que la mezcla enfríe de forma natural. Una vez fría, se cuela para eliminar los restos de hojas y el líquido resultante se vierte en un pulverizador. Con eso, el repelente está listo para usar. La mezcla debe pulverizarse en paredes, marcos de ventanas, puertas y cualquier rincón donde se hayan visto avispas o donde podrían empezar a anidar. Lo ideal es reaplicarla cada vez que el aroma pierde intensidad, y con mayor frecuencia después de la lluvia. Para potenciar el efecto, conviene combinar el repelente con otras medidas: tapar los alimentos al comer al aire libre, usar tachos de basura con tapa ajustada en exteriores y sellar grietas o aberturas en paredes que puedan funcionar como puntos de entrada.