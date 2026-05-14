BBVA México, Banamex, Banco Azteca y Santander están obligados por ley a reportar ciertos movimientos de sus clientes directamente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La medida forma parte de los mecanismos de supervisión financiera y fiscal que buscan detectar operaciones inusuales o movimientos de efectivo de alto monto. Así, millones de mexicanos realizan depósitos en efectivo cada mes sin saber que existe un umbral exacto a partir del cual su banco está obligado a notificar. Esta regla aplica a todos los cuentahabientes de las principales instituciones financieras del país, sin importar si son asalariados, comerciantes o pensionados. El mecanismo no implica que depositar efectivo sea un delito, pero superar cierto monto mensual sin respaldo fiscal puede desencadenar una auditoría que derive en ciertas sanciones. El SAT mantiene bajo vigilancia los depósitos en efectivo que realizan los clientes bancarios en México. Actualmente, las instituciones financieras tienen la obligación legal de reportar al SAT cuando una persona acumula más de 15,000 pesos mensuales en depósitos realizados con billetes y monedas, sin importar si el dinero se distribuye en varias cuentas dentro del mismo banco. La clave está en el monto acumulado y no en una sola operación. Por ejemplo, si un cliente deposita 8,000 pesos en una cuenta de nómina y después otros 8,000 en una cuenta de ahorro de la misma institución, el sistema bancario suma ambas operaciones y genera automáticamente un aviso al SAT por superar el umbral establecido. La medida no aplica para transferencias electrónicas, SPEI ni traspasos entre cuentas, ya que el monitoreo se centra exclusivamente en operaciones en efectivo. Especialistas fiscales recuerdan que rebasar ese límite no implica automáticamente el cobro de un impuesto adicional ni una sanción. Desde 2014 quedó eliminado el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), por lo que actualmente los bancos únicamente cumplen con una obligación de reporte ante la autoridad tributaria. Una vez que el banco envía la alerta, el SAT cruza esa información con las declaraciones anuales o mensuales del contribuyente. Si los montos depositados en efectivo no coinciden con los ingresos declarados oficialmente, la autoridad configura lo que se conoce como discrepancia fiscal. Las consecuencias pueden ser costosas: Es importante aclarar que no existe un impuesto específico por depositar efectivo. El antiguo Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue eliminado hace años y no se reactivará en 2026. Lo que sí permanece vigente es la obligación de los bancos de reportar las operaciones relevantes para combatir la informalidad y la evasión fiscal. Más allá del límite de efectivo, el SAT tiene facultades para intervenir cuentas bancarias ante distintas situaciones. Los casos más frecuentes en mayo 2026 son: Ante cualquiera de estas situaciones, la autoridad puede proceder con auditorías exprés a domicilio, embargo de cuentas bancarias o retención de saldos hasta regularizar la situación fiscal del contribuyente.