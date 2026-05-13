El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un recordatorio dirigido a un grupo específico de contribuyentes que deberá cumplir con un trámite obligatorio antes de mediados de mayo. La fecha límite ya está definida y el organismo fiscal dejó claro que el procedimiento debe completarse dentro del plazo establecido. La obligación involucra tanto a empresas como a personas físicas con actividad empresarial que cumplan determinadas condiciones fiscales y financieras. En algunos casos, incluso quienes no están obligados directamente también podrán presentar el documento de forma voluntaria. El aviso generó atención entre contribuyentes y contadores porque el trámite requiere documentación específica, validaciones electrónicas y el uso de plataformas digitales oficiales del SAT. Además, quienes no cumplan dentro del tiempo previsto podrían enfrentar complicaciones fiscales. El SAT recordó que el próximo 15 de mayo vence el plazo para presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025. De acuerdo con el organismo, deberán cumplir con el trámite quienes: Además, también podrán presentar el dictamen quienes cumplan con alguno de estos criterios: El trámite debe realizarse mediante plataformas digitales oficiales del SAT y requiere identificación electrónica vigente. Entre los requisitos principales aparecen: El SAT explicó que el envío debe hacerse a través del Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED). Para completar el proceso, los contribuyentes deberán cargar archivos específicos dependiendo del tipo de trámite. Las autoridades fiscales indicaron que el procedimiento puede realizarse en línea mediante el Monitor Externo del SIPRED. Los pasos son los siguientes: Después, se deberá elegir el documento correspondiente: Finalmente, el sistema enviará un acuse para validación y posteriormente notificará por correo electrónico si el trámite fue aceptado o rechazado. El SAT también recordó que los contribuyentes pueden dar seguimiento al estado de su trámite dentro de la plataforma oficial, en la sección “Documentos 2010 y posteriores”. El SAT no informó una prórroga para este procedimiento, por lo que la fecha límite se mantiene sin cambios. Por eso, especialistas fiscales recomiendan revisar con anticipación: El dictamen de estados financieros forma parte de los mecanismos utilizados por el SAT para supervisar la situación fiscal de grandes contribuyentes y empresas con alta actividad económica en México.