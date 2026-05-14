La empresa estadounidense Premier Graphene Inc. anunció esta semana la entrega de un primer pedido relacionado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un contrato que, según la propia compañía, podría abrirle la puerta a nuevos negocios militares en México y América Latina. El anuncio, difundido mediante comunicados financieros y replicado en portales bursátiles, asegura que la orden fue emitida por la Dirección General de Fábrica de Vestuario y Equipo (FAVE), órgano dependiente de Sedena encargado de equipamiento militar, tras una asignación directa, sin licitación. La empresa informó que la entrega fue completada el 8 de mayo y que los productos pasaron una inspección preliminar. Aunque no se reveló el monto del contrato ni los detalles técnicos de los productos suministrados, Premier Graphene aseguró que se trata apenas del “primer tramo” de una relación comercial potencialmente mucho más amplia. La compañía afirma que busca posicionarse como proveedor de placas balísticas, equipo táctico reforzado con grafeno y materiales avanzados para protección militar y vehicular. Sin embargo, detrás del anuncio aparecen una serie de cambios corporativos, alianzas poco convencionales y antecedentes empresariales que detonan preguntas sobre el origen y evolución de la firma. Premier Graphene cotiza en OTC Pink, un mercado especulativo de acciones de empresas que no cotizan en los principales centros bursátiles internacionales. La empresa ocupa la clave BIEI en el poco regulado mercado extrabursátil estadounidense. A diferencia de empresas listadas en Nasdaq o en la Bolsa de Nueva York, las compañías OTC Pink no están obligadas a cumplir los mismos estándares estrictos de capitalización, auditorías, transparencia financiera o revelación de información corporativa. Aunque muchas son firmas legítimas de pequeña escala, el segmento OTC Pink también ha sido históricamente asociado con empresas altamente especulativas, compañías shell o fantasma, operaciones promocionales y esquemas de pump-and-dump, donde acciones de bajo valor son impulsadas mediante campañas mediáticas agresivas. De acuerdo con un analista bursátil consultado por El Cronista, Premier Graphene encaja parcialmente en ese patrón de reinvención constante. La empresa originalmente operaba como Premier Biomedical Inc., enfocada en biotecnología y tratamientos médicos experimentales. Con el tiempo migró hacia negocios de materiales avanzados, grafeno, cannabis industrial, minería y aplicaciones militares. En los últimos meses sus comunicados corporativos han mezclado referencias a nanotecnología, cáñamo industrial, grafeno bio-based o basado en plantas, minería de grafito, tierras raras, defensa táctica y blockchain. El giro más llamativo ocurrió en noviembre de 2024, cuando Premier anunció una alianza estratégica con Isatek, empresa mexicana vinculada al proyecto de criptomoneda Amero. Amero e Isatek se hicieron conocidos años atrás dentro del ecosistema cripto mexicano por promover operaciones inmobiliarias mediante activos digitales y por anunciar una supuesta oferta multimillonaria para adquirir Banamex usando criptomonedas y reservas minerales por un valor de u$s 16,000 millones. En 2019, Isatek apareció en medios especializados promoviendo transacciones inmobiliarias pagadas con Amero, una criptomoneda presentada como respaldada por recursos minerales y energéticos. Años después, durante el proceso de venta de Banamex por parte de Citi, representantes vinculados a Amero aseguraron contar con una oferta respaldada por activos digitales valuados en miles de millones de dólares. La propuesta nunca prosperó. La propia documentación corporativa de Premier Graphene describe a Isatek como una empresa respaldada por minas de oro, plata, cobre y grafito, además de bienes raíces e incluso “islas privadas en el Mar de Cortés”, específicamente en Cabo Pulmo. Tras la alianza, el conglomerado comenzó a combinar negocios relacionados con blockchain, minería, grafeno, cáñamo industrial, cannabis medicinal y eventualmente materiales militares. El principal rostro detrás de esta red empresarial es Pedro Alberto Méndez, presidente tanto de Premier Graphene como de HGI Industrial Technologies. Su perfil público también refleja una expansión simultánea hacia múltiples sectores altamente especulativos o emergentes. En distintos comunicados corporativos, Méndez aparece promoviendo desde compuestos de grafeno para blindaje táctico hasta proyectos de “CBD con grafeno” para dirigir medicamentos contra tumores, además de iniciativas relacionadas con minería de grafito, cannabinoides, nanotecnología y materiales aeroespaciales. Sin embargo, fuera de los propios boletines corporativos distribuidos por GlobeNewswire y replicados en portales financieros automatizados, existe poca información independiente verificable sobre su experiencia en manufactura militar, investigación científica avanzada o producción industrial a gran escala. El Cronista solicitó información adicional a Méndez, sobre el proceso de adjudicación del contrato relacionado con Sedena. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta. La transición también ha sido acelerada. En menos de dos años, el grupo pasó de promover criptomonedas, tokenización inmobiliaria y cannabis medicinal a presentarse como desarrollador de materiales balísticos y proveedor vinculado a Sedena. Premier Graphene asegura que el contrato fue obtenido a través de su “joint venture” con HGI Industrial Technologies y que podría derivar en futuras oportunidades dentro de la cadena de suministro militar mexicana. En abril, otro comunicado de la empresa afirmó haber obtenido un contrato para cinturones militares con soporte lumbar destinados a Sedena. Hasta ahora no existen detalles públicos completos sobre el mecanismo de adjudicación, los criterios técnicos utilizados, el historial industrial de la empresa en equipamiento militar o el monto total comprometido. El Cronista buscó en el sitio ComprasMX detalles sobre estas operaciones, pero las bases de datos no arrojaron ningún resultado.