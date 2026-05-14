La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó que en la Ciudad de México son constitucionales los delitos por maltrato o crueldad contra animales no humanos, al reconocerlos como seres sintientes y validar sanciones penales para su protección. La resolución de la Primera Sala confirmó que el Congreso local tiene competencia para legislar en materia de protección animal y que las normas penales no violan el principio de legalidad ni la libertad religiosa. Este fallo de la SCJN ya se traduce en acciones concretas: el Gobierno de la CDMX anunció la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora, una de las principales zonas históricas de comercio de especies vivas. La Primera Sala ha determinado que “las entidades federativas y la Ciudad de México poseen la competencia para establecer normativas que regulen diferentes aspectos vinculados con la vida animal”, lo cual va más allá de la protección ambiental a nivel federal. En la resolución del amparo en revisión 365/2024, la SCJN ha declarado la constitucionalidad de los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local, que sancionan el maltrato y la crueldad hacia los animales, al considerar que “no constituyen un tipo penal en blanco” y que las conductas se encuentran claramente definidas en la Ley de Protección a los Animales. La Suprema Corte ha dictaminado que los términos “crueldad” y “maltrato” no deben interpretarse de manera subjetiva, ya que “constituyen elementos normativos de valoración jurídica” que el juez debe evaluar en cada contexto con el fin de proteger “la vida y la integridad de los animales”. De igual manera, se ha establecido que dichas disposiciones carecen de carácter discriminatorio y no afectan la libertad de culto, dado que “la libertad de religión no justifica la realización de delitos bajo el argumento de que estos son una manifestación material de la creencia religiosa”. La mandataria capitalina calificó la medida como “un hecho histórico” y afirmó: “Seguimos avanzando con convicción para garantizar el bienestar animal y hacer de la Ciudad de México la Capital Más Animalista”, al agradecer la coordinación entre dependencias y locatarios para el cambio de giro comercial. Tras el fallo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ejecución de la política pública derivada del reconocimiento de los animales como seres sintientes: “¡Declaramos al Mercado de Sonora libre de venta de Seres Sintientes!”.