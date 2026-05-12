El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció sus mecanismos de verificación mediante visitas domiciliarias preventivas. Las autoridades comprueban de esta manera que la información registrada en el Registro Federal de Contribuyentes corresponda con la actividad económica real y el domicilio fiscal declarado por los contribuyentes. Durante mayo, la autoridad fiscal identificó a ciertos sectores de contribuyentes que podrían ser objeto de estas inspecciones sin previo aviso a través del buzón tributario. Para evitar fraudes o casos de suplantación de identidad, las visitas deben realizarse bajo estrictos protocolos de identificación por parte del personal autorizado del SAT. La autoridad fiscal mexicana informó que durante mayo de 2026 intensificará las inspecciones rápidas de verificación con el objetivo de detectar inconsistencias operativas y combatir el uso de facturas falsas. Estas revisiones, conocidas como auditorías exprés, permiten al personal del SAT comparar en tiempo real la información contable con la operación física de los negocios. La finalidad es confirmar que las actividades reportadas coincidan con la realidad comercial del contribuyente. Con este esquema, el fisco busca frenar prácticas relacionadas con operaciones simuladas y esquemas de evasión fiscal. Por ello, se dará especial seguimiento a que cada factura emitida tenga respaldo comprobable, ya sea mediante: Las revisiones no se limitan únicamente a grandes empresas. El SAT puede acudir, sin previo aviso, a distintos tipos de establecimientos y espacios registrados por los contribuyentes, entre ellos: Durante la inspección, los verificadores pueden recopilar evidencia visual, revisar inventarios y solicitar documentación para corroborar que las operaciones y actividades económicas se desarrollen conforme a las obligaciones fiscales correspondientes.