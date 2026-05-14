El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación ciudadana para todos los hombres mexicanos que cumplen 18 años, y los nacidos en 2008 ya forman parte de la clase convocada. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el proceso y aclaró qué ocurre con quienes deciden no participar o no obtienen la Cartilla Militar a tiempo. A diferencia de lo que muchos creen, no existe una sanción penal por no completar el servicio. Sin embargo, la ausencia del documento puede convertirse en un obstáculo concreto al momento de postularse a empleos en dependencias del gobierno federal, donde figura como requisito obligatorio. La Cartilla del SMN es el documento que acredita haber completado el adiestramiento militar. Quienes no lo realizan, directamente no pueden obtenerla. Si bien dejó de ser una identificación oficial primaria, varias dependencias gubernamentales la exigen como parte del expediente para acceder a ciertos puestos de trabajo públicos. No hay sanciones económicas ni legales directas por no tramitarla. Sin embargo, la Sedena establece que el documento puede gestionarse entre los 18 y los 39 años. Quienes superen esa edad sin haberla obtenido deberán tramitar una constancia especial para mayores de 40 años que no liberaron su Cartilla. El SMN se organiza en cuatro etapas que determinan quiénes marchan y quiénes quedan exentos del adiestramiento presencial. Con las modificaciones más recientes, la duración se redujo a 13 sábados de sesiones intensivas que combinan formación teórica y práctica. Las fases son las siguientes: La obligación tiene respaldo constitucional en el artículo 5° de la Constitución Política Mexicana, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. Para las mujeres, en cambio, el trámite es voluntario y puede iniciarse a partir de la mayoría de edad. La fase de liberación ocurre durante el mes de diciembre de cada año, cuando la Sedena y la Secretaría de Marina entregan el documento a quienes cumplieron con todos los requisitos. Entre enero y junio continúa la entrega para quienes no pudieron asistir en la fecha original. Es importante tener en cuenta que a partir del 1° de julio de cada año, las Cartillas Militares que no fueron retiradas son destruidas. Para recibir el documento hay que presentar el recibo de liberación junto con una identificación oficial con fotografía vigente. Quienes pierdan ese plazo deberán iniciar un trámite diferente para regularizar su situación.