Para los individuos mayores de 60 años, los requisitos son más estrictos. Además de realizar los trámites administrativos pertinentes, se les exige someterse a exámenes médicos exhaustivos que evalúen su aptitud para conducir. La licencia de conducir es un documento que acredita la capacidad de un individuo para operar un vehículo en las vías públicas. En este sentido, el proceso de renovación de la licencia de conducir abarca una serie de pasos meticulosamente diseñados para asegurar que los conductores mantengan las competencias necesarias para una conducción segura. En este sentido, no existe un límite de edad para solicitar una licencia de conducir en México. Por ende, todas las personas mayores de edad que logren superar el examen de valoración integral y cumplan con los requisitos establecidos sobre conocimientos en tránsito tienen el derecho a obtener o renovar su licencia de conducir, independientemente de su edad. De acuerdo con el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, todas las personas que deseen obtener o renovar una licencia o permiso de conducir deben aprobar un examen de valoración integral que certifique su capacidad para conducir, así como un examen teórico y práctico que evalúe sus conocimientos y habilidades en materia de tránsito. Es esencial considerar diversos elementos que podrían sugerir que un adulto mayor debería interrumpir su actividad como conductor a medida que avanza en edad. Según un estudio efectuado por Robert H. Shmerling, integrante del Consejo Asesor Editorial de Harvard Health Publishing, hay varios aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para establecer la idoneidad de un adulto mayor para continuar conduciendo: