La visa funciona como un permiso oficial que emite una embajada o consulado para que ciudadanos extranjeros puedan entrar, permanecer o transitar de forma legal por México durante un tiempo determinado, ya sea por turismo, trabajo, estudios o negocios. Este requisito no aplica para personas con nacionalidad mexicana. Aunque existen países cuyos ciudadanos están exentos de tramitarla, quienes sí la necesitan deben gestionarla con tiempo ante el consulado mexicano correspondiente antes de viajar. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que contar con una visa no garantiza automáticamente el ingreso al país, ya que la autorización definitiva depende de las autoridades migratorias en el punto de entrada. Una vez en México, el visitante dispone de 30 días hábiles para realizar ante el Instituto Nacional de Migración (INM) el trámite de la tarjeta de residencia, documento necesario para estancias mayores a 180 días. Durante el ingreso, las autoridades migratorias revisan la documentación y pueden realizar entrevistas o solicitar comprobantes adicionales sobre el motivo del viaje antes de autorizar el acceso definitivo. La SRE aclara que la visa únicamente confirma que la solicitud fue aprobada por un funcionario consular, pero la decisión final de admisión corresponde al personal migratorio. En los filtros de entrada pueden requerirse documentos adicionales como: En caso de ingresar por vía terrestre, también debe llenarse la Forma Migratoria Múltiple (FMM). Para quienes llegan por avión, este procedimiento se realiza de manera digital y queda vinculado al sello migratorio. El Gobierno de México, a través del INM, mantiene un listado oficial de países cuyos ciudadanos deben tramitar visa para ingresar al país, ya sea por turismo o por otras actividades autorizadas. Entre los países cuyos ciudadanos requieren visa mexicana se encuentran: La obligación aplica para las distintas condiciones migratorias contempladas en la Ley de Migración, incluyendo visitantes con o sin permiso laboral, trabajadores fronterizos, estudiantes, residentes temporales y personas bajo razones humanitarias.