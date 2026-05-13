Banamex nombró a René Pimentel como director de Banca Corporativa e Inversión, para impulsar su participación en este sector. El banco mencionó en un comunicado que a partir del 1 de junio, René Pimentel Ibarrola se integra a Banamex, con el objetivo de liderar el regreso de la institución a este mercado con una división de nueva creación. “A través de esta banca, Banamex fortalecerá su presencia entre los grandes clientes corporativos del país mediante una oferta más robusta de productos y servicios, que permita brindar una atención integral”, señaló. Este equipo será conformado por talento especializado que permitirá la integración al mercado con mayor rapidez y consolidar la posición del banco en el segmento corporativo. En esta posición, René Pimentel será responsable de liderar la creación y crecimiento de la nueva área de Banca Corporativa e Inversión, definiendo su enfoque, estructura y prioridades estratégicas. Además, será responsable de desarrollar y supervisar un plan de crecimiento enfocado en los clientes de este segmento, así como identificar oportunidades de crecimiento con base en las tendencias regionales y locales, anticipando retos y adaptándose a los cambios del entorno. El líder de la nueva rama de Banamex se encargará además de gestionar las relaciones con los clientes corporativos y ofrecer soluciones de financiamiento, arrendamiento, sindicaciones, tesorería, comercio exterior, FX, acceso a mercados de deuda, capitales y derivados. Promover la innovación, la rapidez de ejecución y la venta de diversos productos dentro de la plataforma de Banca Corporativa e Inversión, y asegurar que las soluciones a clientes cumplan con los estándares de riesgo, rentabilidad y ética del banco. René Pimentel tiene prácticamente tres décadas de experiencia en el sector financiero, inició su carrera en Citibank México en 1997, en Banca Transaccional, y posteriormente colaboró en Deutsche Bank en México y Nueva York como analista de capitales. Posteriormente se sumó a IXE Grupo Financiero, donde dirigió las áreas de Desarrollo Corporativo, Planeación Estratégica, Relaciones con Inversionistas y Comunicación; tras la fusión con Banorte fue nombrado director general de Administración de Activos, y más adelante se desempeñó como director de Banca Corporativa, Instituciones Financieras y Sindicación de Créditos. Es licenciado en Economía por el ITAM, y cuenta con educación ejecutiva internacional en finanzas, innovación y liderazgo en Wharton, Harvard, Stanford e IPADE.