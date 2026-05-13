A un poco más de un año de su periodo papal, el papa León XIV emitió uno de sus mensajes más significativos para la Iglesia católica. El Sumo Pontífice le habló esta vez a las personas que están segadas por lo mundano que su mente y pensamiento está coartada por estimulos pocos sanos. De acuerdo con información difundida por Vatican News, el papa León XIV aseguró que la lectura puede convertirse en un “antídoto contra la cerrazón mental” y una herramienta para fortalecer el pensamiento crítico y la vida espiritual. El mensaje fue pronunciado durante un encuentro con directivos y trabajadores de la Librería Editora Vaticana, realizado por el centenario de su fundación. Ahí, el Pontífice pidió recuperar el hábito de leer como una vía para “ampliar el propio punto de vista”. Durante su discurso, León XIV destacó que “leer es alimentar la mente” y explicó que los libros ayudan a “cultivar un sentido crítico consciente y formado”. También alertó sobre los peligros de los “fundamentalismos y atajos ideológicos”. El Pontífice afirmó que la lectura funciona “como antídoto contra la cerrazón mental, que se refleja en actitudes rígidas y en visiones limitadas de la realidad”. Sus palabras fueron retomadas por Vatican News como uno de los mensajes centrales del encuentro. León XIV recordó que un libro no solo sirve para adquirir conocimientos, sino también para generar vínculos humanos. Según explicó, leer permite “encontrarse” con autores y lectores mediante un intercambio que “nos enriquece”. El Papa citó además las enseñanzas de Francisco sobre la “cultura del encuentro”. En ese contexto, afirmó que “el libro es un puente hacia los demás” y “un estímulo para ampliar nuestro punto de vista”. El Pontífice también relacionó la lectura con la vida cristiana y la fe. Señaló que “para nosotros, los cristianos, el libro es una ocasión para anunciar a Cristo” y exhortó a alimentarse de “la Palabra de Dios”. En su intervención, León XIV recordó que la Librería Editora Vaticana se independizó en 1926 de la histórica Tipografía Vaticana, fundada en 1587. Destacó que ambas instituciones han contribuido durante siglos a “la difusión del Evangelio en el mundo”. Al finalizar el encuentro, el Papa pidió mirar al futuro “con dedicación y pasión”. Retomando palabras de Pablo VI, llamó a “poner a punto ideas y programas para el futuro” en el ámbito editorial católico.