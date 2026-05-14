La vinculación de líneas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) avanza en todo el país y genera cada vez más dudas entre los usuarios. Ante la pregunta de si existe alguna alternativa para quienes no quieren o no pueden completar el registro, la respuesta oficial es clara: no hay excepciones, es obligatorio para todos los ciudadanos de México. De hecho, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), confirmó que a partir del 30 de junio de 2026 todas líneas telefónicas no vinculadas quedarán suspendidas. Quien no complete el proceso dentro del plazo perderá el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. La línea no se cancela definitivamente, pero queda restringida: solo funciona para contactar servicios de emergencia, recibir alertas del sistema y comunicarse con la propia compañía telefónica. Según la normativa vigente, no existe ninguna alternativa legal para mantener una línea activa sin asociarla a una persona identificada. Una de las principales preocupaciones es la privacidad. Sin embargo, el proceso no requiere datos biométricos ni documentos físicos. Los únicos datos que se solicitan son el nombre completo y la CURP. Algunos operadores incorporan una prueba de vida, pero esa información no queda almacenada Las empresas responsables de almacenar la base de datos serán las propias operadoras: Telcel, Movistar, AT&T y Bait, entre otras. El Gobierno de México no tendrá acceso directo al padrón, sino que podrán solicitarlo únicamente en el marco de investigaciones por delitos concretos. Para vincular tu número de teléfono con tu CURP existen dos opciones principales. La primera es acudir directamente a un centro de atención de tu compañía telefónica, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Unefón, Bait u otra operadora, donde personal autorizado podrá ayudarte a completar el registro. La segunda alternativa es realizar el trámite en línea mediante los enlaces oficiales que las empresas están compartiendo por SMS y en sus páginas web. Cada compañía cuenta con un proceso específico para asociar la línea telefónica con la CURP y validar la identidad del usuario. Como se mencionó, el registro obligatorio de líneas celulares vinculadas a la CURP ya comenzó a generar dudas, especialmente en casos donde el sistema no permite asociar correctamente el número telefónico con los datos personales. Las fallas pueden deberse a inconsistencias en la información del titular, errores en la CURP, líneas registradas a nombre de terceros o problemas temporales de validación con las compañías telefónicas. Cuando esto ocurre, el primer paso es verificar que la CURP esté actualizada y certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO). También es importante revisar que la línea telefónica realmente esté registrada a nombre del usuario, ya que muchas líneas antiguas fueron activadas con datos incompletos o de otra persona. Si el sistema rechaza la vinculación, las autoridades recomiendan: En casos donde la línea está a nombre de un familiar fallecido, una empresa o un tercero, será necesario realizar un cambio de titularidad antes de completar el proceso. Las principales compañías de telefonía móvil en México, como Telcel, AT&T y Movistar, ya habilitaron canales de atención para resolver incidencias relacionadas con la vinculación de números y CURP.