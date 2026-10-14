En su sitio oficial, Carlos Slim publicó una carta fechada en junio de 1994, en CDMX, dirigida a la comunidad universitaria.

Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico de México, escribió en junio de 1994 una carta a la comunidad universitaria con consejos para los estudiantes más destacados. Se trata de un texto de hace más de tres décadas, en el que expuso lo que, a su juicio, es importante en la vida.

En esa carta sostuvo que el éxito “no es una opinión exterior, es un estado interior”. También advirtió que ser tan destacados implica riesgos que pueden afectar valores superiores al éxito profesional, económico, social o político.

¿Cómo define Slim el éxito?

Según la carta, el éxito es la armonía del alma y de las emociones, que necesita amor, familia, amistad, autenticidad e integridad. Slim recomendó evitar sentimientos como la envidia, los celos, la soberbia o el egoísmo. Además, señaló que el daño emocional “no viene de terceros”, sino que se fragua y desarrolla en uno mismo.

En la carta, fechada en el entonces México D.F., Slim definió el éxito en estos términos: “El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior”.

¿Qué otros consejos dio a los jóvenes?

Entre otras ideas, el empresario propuso:

Vivir el presente: que el pasado no sea un lastre y que el futuro sea un estímulo.

Enfrentar miedos y culpas: los describió como sentimientos que debilitan e inhiben la acción.

Valorar el trabajo bien hecho: lo calificó como una responsabilidad y también como una necesidad emocional.

Slim concluyó que “al final nos vamos sin nada” y que solo quedan las obras, la familia, los amigos y, quizá, una influencia positiva.

En su carta de 1994, el magnate mexicano definió el éxito por bienes inmateriales como el amor, la familia y la armonía del alma. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

¿Quién es Carlos Slim?

Nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde dictó la cátedra de Álgebra y Programación Lineal.

En la lista anual de Forbes de 2026, su fortuna ascendió a 125,000 millones de dólares, frente a los 82.500 millones del año anterior, lo que lo convierten en el empresario más millonario de México.

Empezó comprando fábricas y negocios que hizo prosperar y, desde 1982, rescató compañías que luego consolidó en Grupo Carso. Entre sus operaciones figuran: