Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico de México, escribió en junio de 1994 una carta a la comunidad universitaria con consejos para los estudiantes más destacados. Se trata de un texto de hace más de tres décadas, en el que expuso lo que, a su juicio, es importante en la vida.
En esa carta sostuvo que el éxito “no es una opinión exterior, es un estado interior”. También advirtió que ser tan destacados implica riesgos que pueden afectar valores superiores al éxito profesional, económico, social o político.
¿Cómo define Slim el éxito?
Según la carta, el éxito es la armonía del alma y de las emociones, que necesita amor, familia, amistad, autenticidad e integridad. Slim recomendó evitar sentimientos como la envidia, los celos, la soberbia o el egoísmo. Además, señaló que el daño emocional “no viene de terceros”, sino que se fragua y desarrolla en uno mismo.
En la carta, fechada en el entonces México D.F., Slim definió el éxito en estos términos: “El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior”.
¿Qué otros consejos dio a los jóvenes?
Entre otras ideas, el empresario propuso:
- Vivir el presente: que el pasado no sea un lastre y que el futuro sea un estímulo.
- Enfrentar miedos y culpas: los describió como sentimientos que debilitan e inhiben la acción.
- Valorar el trabajo bien hecho: lo calificó como una responsabilidad y también como una necesidad emocional.
Slim concluyó que “al final nos vamos sin nada” y que solo quedan las obras, la familia, los amigos y, quizá, una influencia positiva.
¿Quién es Carlos Slim?
Nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde dictó la cátedra de Álgebra y Programación Lineal.
En la lista anual de Forbes de 2026, su fortuna ascendió a 125,000 millones de dólares, frente a los 82.500 millones del año anterior, lo que lo convierten en el empresario más millonario de México.
Empezó comprando fábricas y negocios que hizo prosperar y, desde 1982, rescató compañías que luego consolidó en Grupo Carso. Entre sus operaciones figuran:
- The New York Times: en 2008 compró el 6,4% de la compañía, por unos 123 millones de dólares.
- Real Oviedo: en 2012 adquirió el 58,45% del club español.
- Telekom Austria: en 2014 tomó el control de la empresa, su primera adquisición exitosa en Europa.