En esta noticia De algoritmos para el corazón a modelos crediticios

La inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad y blockchain se encuentran entre las áreas que concentran parte de las nuevas investigaciones universitarias apoyadas por el sector financiero. En la quinta edición del Premio Afirme-FUNAM, estudiantes y académicos de la UNAM presentaron 61 trabajos relacionados con estas tecnologías y con el sector financiero.

El programa, resultado de una colaboración de 11 años entre Afirme Grupo Financiero, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Fundación UNAM, ha canalizado más de MXN $12.7 millones de pesos en becas y estímulos a estudiantes e investigadores, de acuerdo con información de las instituciones.

Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, informó que en la edición 2025 del premio se recibieron 13 tesis de licenciatura, 33 de posgrado y 15 trabajos de investigación

En total, el apoyo acumulado ha alcanzado a 5,246 alumnos de la UNAM.

De algoritmos para el corazón a modelos crediticios

Los trabajos reconocidos muestran la aplicación de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en campos que van desde la medicina hasta las finanzas.

El primer lugar en la categoría de licenciatura fue para Iván Uriel Olvera Pérez, por su tesis Modelado de la actividad eléctrica del corazón a partir de algoritmos de aprendizaje autónomo. En posgrado, el ganador fue Leonardo Ledesma Domínguez, con Predicción de factores de transcripción usando Deep Learning.

En la categoría de investigación, el primer lugar correspondió a Carlos Ignacio Hernández Castellanos por Hacia modelos crediticios justos, transparentes y adaptativos por medio del aprendizaje por refuerzo multiobjetivo.

Este último trabajo conecta directamente el desarrollo de modelos de inteligencia artificial con uno de los retos del sistema financiero: construir mecanismos de evaluación crediticia que sean más transparentes y reduzcan posibles sesgos.

Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Afirme Grupo Financiero, destacó el potencial de estas investigaciones para distintos sectores.

Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Afirme Grupo Financiero | Foto: Cortesía

“Sus contribuciones ayudarán a fortalecer el sector financiero, a impulsar el desarrollo económico y social y a diseñar políticas sociales y públicas más efectivas”, dijo en un comunicado.

Además del programa de becas y estímulos vinculado al premio, Afirme señaló que mantiene apoyos a proyectos de la UNAM, entre ellos los relacionados con el Instituto de Neurobiología en Juriquilla.