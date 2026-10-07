La Beca Universal Rita Cetina brinda apoyo económico a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas en México.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa de apoyo económico del Gobierno de México dirigido a familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas escolarizadas. Este mes, algunos cobrarán 700 pesos extras por condición exclusiva.

Los pagos del bimestre septiembre-octubre comenzaron este lunes 5 de octubre, según el calendario oficial del programa. Y si bien el apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales por familia, hay algunos beneficarios que pueden recibir una cantidad extra por cada estudiante de secundaria que forme parte del mismo hogar .

La fecha de depósito depende del calendario oficial y de la primera letra del apellido de la persona beneficiaria registrada como titular. Magnific

En cualquiera sea el caso, las familias beneficiarias deben consultar la fecha de pago, la cual responde a la primera letra del apellido de la madre, padre o tutor registrado.

¿Quiénes reciben 700 pesos adicionales?

En octubre de 2026, l as familias que tienen dos o más estudiantes inscritos en secundaria pública escolarizada reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante que se sume al primero.

De esta manera, los montos pueden quedar de la siguiente forma:

Un estudiante de secundaria: 1,900 pesos.

Dos estudiantes de secundaria: 2,600 pesos.

Tres estudiantes de secundaria: 3,300 pesos.

El apoyo adicional de 700 pesos se entrega por cada estudiante adicional de secundaria dentro de la misma familia.

El depósito se realiza en la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente a la madre, padre o tutor registrado.

Calendario de pagos del 5 al 9 de octubre

Los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre se realizan de manera escalonada. Durante la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre, el calendario contempla los siguientes grupos:

Lunes 5 de octubre: apellidos con A y B.

Martes 6 de octubre: apellidos con C.

Miércoles 7 de octubre: apellidos con D, E y F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con G.

Viernes 9 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L.

¿Qué hacer si no recibiste el depósito de la Beca Rita Cetina?

Si el dinero todavía no aparece en la cuenta, se recomienda la verificación de algunos puntos antes de acudir a una oficina de atención.

Primero, consulta el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que los depósitos se realizan de manera escalonada conforme al calendario establecido.

También es importante comprobar que la tarjeta se encuentre activa y no tenga algún bloqueo. Si fue entregada recientemente, puedes confirmar con el Banco del Bienestar que ya esté habilitada para recibir depósitos.

Otro paso es revisar el estatus de la beca y del registro mediante los buscadores oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Para realizar la consulta, se puede requerir la CURP del estudiante y, en caso de contar con él, el folio de registro.

Además, es importante verificar que el alumno continúe inscrito en una secundaria pública escolarizada y que los datos del estudiante y del tutor estén registrados correctamente.