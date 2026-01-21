Germán Larrea, a través de Grupo México, se consolidó como un gigante en la industria minera, especialmente en la producción de cobre. Fuente: Shutterstock.

Aunque Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea, se consolidó como la empresa de mayor valor dentro del S&P/BMV IPC —superando incluso el billón de pesos en capitalización—, esa corona bursátil no representa el verdadero centro de gravedad del imperio del segundo hombre más rico de México.

Detrás del récord accionario se despliega una estructura empresarial mucho más amplia y diversificada, donde la minería —y en particular el cobre— sigue siendo el principal generador de valor.

Larrea Mota-Velasco, fundador de Grupo Impresa, ha estado al frente de al menos 15 compañías a lo largo de su trayectoria. Hoy preside Grupo México, Southern Copper Corporation, Grupo México Transportes y Grupo Cinemex, además de mantener el control de negocios estratégicos ligados a la minería y al transporte ferroviario.

La relevancia de su conglomerado en la economía mexicana no se explica solo por su tamaño, sino por la diversificación operativa. Sus negocios están expuestos a tres ejes clave. Por un lado, la minería, donde Grupo México figura como uno de los mayores productores integrados de cobre a nivel global.

El sistema ferroviario, con la red más extensa del país; y los servicios de ingeniería, procuración, construcción y perforación, vinculados a los ciclos de inversión en infraestructura.

El rally de Grupo México

De toda esta red empresarial, solo tres compañías llegaron a cotizar en bolsa. Grupo México lo hace en la Bolsa Mexicana de Valores; Southern Copper Corporation (SCC), en la Bolsa de Nueva York; y Grupo México Transportes (GMXT), que recientemente anunció su salida definitiva del mercado bursátil mexicano, cerrando un capítulo clave para el grupo.

El salto patrimonial del empresario mexicano llegó en 2025, cuando la división minera del conglomerado se vio ampliamente favorecida por el rally de los metales industriales, en especial el cobre. Las acciones de Grupo México acumularon un repunte de 137.45%, lo que permitió a Larrea sumar u$s50,927 millones en valor de mercado a su fortuna, para cifrar en u$s87,979 millones.

Por su parte, GMXT, que dejó de cotizar el pasado 16 de enero, registró un avance de 23.08%, equivalente a una capitalización bursátil de u$s1,580 millones, según un análisis de El Cronista. Con esta cantidad, el valor de la empresa se ubicó en u$s8,425 millones.

Wall Street favorece a German Larrea

Sin embargo, el movimiento más contundente no vino desde México, sino desde Wall Street. Aunque no lideró el ranking de alzas porcentuales dentro del grupo, Southern Copper Corporation escaló 111.31% desde el inicio de 2025, alcanzando un valor de mercado de u$s79,684 millones al cierre del 20 de enero.

SCC no solo es la principal subsidiaria de Grupo México, sino también el quinto mayor productor de cobre del mundo. Extrae cerca de un millón de toneladas anuales entre México y Perú, cuenta con las mayores reservas del sector y opera con los costos más bajos de la industria. Además del cobre, produce molibdeno, plata, zinc, plomo y oro como subproductos, lo que refuerza su perfil defensivo frente a la volatilidad de precios.

Los números respaldan esa posición dominante. Al cierre del tercer trimestre de 2025, Southern Copper reportó ingresos por u$s9,550 millones y una utilidad neta de u$s3,027 millones, de acuerdo con su último informe financiero.

Con ese desempeño, la fortuna de Germán Larrea asciende hoy a u$s69,200 millones, lo que lo ubica en el puesto 25 del ranking de multimillonarios de Bloomberg. Solo en lo que va de 2026, el empresario ya sumó cerca de u$s9,100 millones adicionales, confirmando que, más allá de los índices bursátiles, el cobre sigue siendo el corazón de su imperio.