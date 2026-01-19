En esta noticia Los negocios en crecimiento de Salinas Pliego

Aunque Ricardo Salinas Pliego enfrenta una serie de acusaciones y deudas ante el fisco federal de México, el controversial empresario sigue escalando en la lista de los multimillonarios más ricos de Bloomberg, impulsado por dos negocios clave.

De acuerdo con información recabada por El Cronista -de los resultados financieros más recientes de las empresas que componen Grupo Salinas-, es Grupo Elektra quien sostiene el imperio del empresario donde se concentran los negocios comerciales y financieros más fructíferos como Banco Azteca y Afore Azteca.

La riqueza de Ricardo Salinas Pliego inició con ritmo en 2026. El empresario subió cuatro escalones en la lista de los más acaudalados elaborada por Bloomberg, al acumular una riqueza de u$s 7,084 millones, llevándolo al sitio 490 hasta la jornada del viernes, desde la posición 495 reportada en diciembre de 2025.

Al tercer trimestre de 2025, Grupo Elektra reportó ingresos por MXN $53,864 millones, un incremento de 6.1% frente a los 50,761 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. El flujo operativo (EBITDA) alcanzó MXN $6,922 millones, con una ligera mejora anual, mientras que la utilidad neta ascendió a 2,274 millones de pesos, revirtiendo la pérdida registrada el año previo.

En paralelo, el brazo financiero de Grupo Salinas, Banco Azteca, Propuse Financial y Banco Azteca Latinoamérica registró una cartera bruta consolidada de 212,366 millones de pesos, con un índice de morosidad de 5.2%, aún en niveles manejables para el sector.

En México, Banco Azteca reportó una cartera bruta de MXN $203,994 millones y un índice de capitalización de 14.94%, por encima de los mínimos regulatorios; mientras que los depósitos mostraron un crecimiento de 9% al alcanzar los 248,125 millones de pesos.

La Afore Azteca no fue la excepción, al cierre de diciembre de 2025, reportó una participación de 24.6% del total del mercado, esto es 17.5 millones de cuentas de 67.7 millones, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En tanto que las ganancias mostraron un incremento de más de 100% al cifrar en 600 millones de pesos, según cifras ajustadas por la estacionalidad.

Sin embargo, el conglomerado enfrenta una serie de batallas legales. Por un lado, una deuda con la Secreraría de Hacienda y Crédito Público por un monto cercano a los MXN $48,326 millones tras luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad mantener los créditos fiscales de la empresa y desechar los amparos derivados del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Mientras que fondos de inversión extranjeros demandan a TV Azteca por impago de bonos y al tiempo que Elektra por la venta de Iusacell, refiriendo una falta de transparencia y violaciones al debido proceso. Lo anterior derivó en la suspensión de sus cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los negocios en crecimiento de Salinas Pliego

Totalplay, el negocio de telecomunicaciones del grupo, muestra una realidad distinta. En el tercer trimestre de 2025, la compañía registró ingresos por MXN $11,301 millones, apenas 2% por arriba del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la rentabilidad de la empresa, medida a través del EBITDA, cayó 5% anual, hasta MXN $5,099 millones, mientras que la utilidad de operación se desplomó 66%, a 390 millones. La empresa reportó una pérdida neta de 665 millones, aunque menor a la de 2024.

Pese a las cifras, Totalplay representa la apuesta de largo plazo del multimillonario. En diciembre pasado, Moody’s reafirmó las calificaciones de la empresa de telecomunicaciones y destacó su solidez financiera y su ventaja competitiva frente a otros participantes del sector.

Al mismo tiempo, destacó que mantiene un crecimiento orgánico que se ha traducido en una mayor participación de mercado, respaldada por bajos niveles de desconexión, un incremento en la demanda de servicios de datos y mayores velocidades de descarga.

El contraste en los negocios del magnate es TV Azteca, la segunda televisora más importante del país, pero que enfrenta una serie de problemas financieros que detonaron también en la suspensión de su cotización en la BMV.