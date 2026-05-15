Grupo México, conglomerado minero de Germán Larrea, cayó más de 5% en las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y, en paralelo, lastró al principal índice bursátil, S&P/BMV IPC. La jornada del viernes, las acciones de la emisora minera cayeron hasta 5.9% para alcanzar un precio de 199 pesos por unidad (Ciudad de México 7:49 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Esta jornada representaría su peor sesión desde el pasado 21 de abril cuando cerró con una contracción de 5.24%. El desempeño de la empresa, que mantiene una ponderación de poco más de 13%, siendo la mayor dentro del indicador bursátil que contienen a las 36 empresas más bursátiles del país; lastró el desempeño del IPyC en 1.77% (Ciudad de México 9:45 horas). La caída de Grupo México en la sesión se dio a consecuencia de la contracción en el precio de los metales, particularmente del cobre que descendía cerca de 5% -la minera mantiene una exposición cercana a 72.1%-. En tanto que el oro y la plata hacían lo propio en -2.16% y -9.80%, respectivamente, de acuerdo con datos de Investing. Lo anterior ante la incertidumbre del mercado tras casi tres meses de de conflicto, sin visibilidad clara sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz y con efectos económicos que comienzan a reflejarse en distintos frentes, como lo evidenció la inflación mayorista en Japón, explicaron en una nota analistas de BX+ en una nota. A ello se agrega que, el sentimiento del mercado gira en torno a los pocos avances observados durante la visita del presidente Donald Trump a China. Además, se observan tensiones aún en temas relevantes como el tecnológico donde no se logró un acuerdo de moderación en la posición proteccionista de EE.UU., mismo que se suma a las preocupaciones geopolíticas entre el país estadounidense e Irán. “La persistencia del conflicto y el riesgo de interrupciones en el comercio energético global impulsaron la demanda por activos de refugio como el dólar y presionan al alza los precios de los energéticos”, escribió Gabriela Siller, economista en Jefe de Banco Base. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, las acciones de Grupo México acumulan un retroceso de 7.4%. En el primer trimestre del año, la empresa reportó un incremento de 32.6% o 5,565 millones de dólares en ingresos impulsados principalmente por el desempeño en minería, favorecida por mejores precios de los metales e incremento en ventas de plata y zinc; mientras que la utilidad neta creció 57.4% a 1,713 millones de dólares, según cifras del documento financiero. “La compañía presentó un 1T26, con avances, gracias a un incremento en el volumen de ventas y mejores precios de los metales, cabe mencionar que GMXT también presentó cifras positivas”, escribió Alejandra Vargas, analista bursátil en BX+.