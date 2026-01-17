En esta noticia No quiso jugar Carlos Slim

Grupo México Transportes (GMXT), subsidiaria del conglomerado de Germán Larrea, confirmó su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV).

En un comunicado, Ferromex, denominación con la que opera el brazo ferroviario de Grupo México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) resolvió cancelar la inscripción de las acciones representativas de su capital social.

“La cancelación de la inscripción de las acciones surtió efectos a partir del 15 de enero de 2026”, detalló la empresa.

La emisora explicó que constituyó el fideicomiso F/000320 con Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa, para adquirir las acciones que no fueron vendidas durante la Oferta Pública de Adquisición (OPA). En caso de que los inversionistas busquen enajenar los títulos que aún mantienen en su poder, deberán contactar directamente a la empresa para coordinar la operación.

El proceso de salida del mercado comenzó el 11 de junio del año pasado, cuando Grupo México Transportes convocó a una Asamblea General Extraordinaria para proponer la cancelación de su listado en la BMV. Semanas después, la compañía informó que el 97.4133% del capital social aprobó la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social en el RNV y su exclusión de la Bolsa.

No quiso jugar Carlos Slim

No obstante, Grupo Carso, a través de Sinca Inbursa, (ambas de Carlos Slim), que posee 17.12% de la participación accionaria en GMXT, manifestó su nulo interés en participar en la OPA, al optar por mantenerse como accionista de la sociedad.

De acuerdo con directivos de la compañía, la decisión de cancelar su listado respondió a una “revisión estratégica”, que permitirá, entre otras cosas, reducir costos regulatorios y administrativos, así como ganar mayor flexibilidad operativa.

“Esto refleja nuestra intención de optimizar nuestra estructura de capital, reducir los costos regulatorios y administrativos, y obtener mayor flexibilidad en la ejecución de nuestros planes a largo plazo”, señaló Alberto Perrilliat, director general de Administración de GMXT.

En la misma declaración, el directivo precisó que, si bien la empresa reconoce el valor de los mercados financieros públicos, su estrategia apunta a operar como compañía privada.“Creemos que operar como una entidad privada se alinea mejor con nuestros objetivos comerciales actuales y nuestra estrategia de crecimiento”, comentó previamente a analistas.

La resolución de la CNBV llegó al mercado semanas después de lo previsto, luego de que la empresa estimara que la autorización se concretaría hacia finales de 2025.

Con la salida de GMXT de la BMV, ya son 33 las empresas que han abandonado la plaza bursátil en los últimos 10 años, de acuerdo con información recabada por El Cronista. Aunque no todas las empresas dieron a conocer sus motivos, Bachoco, Grupo Lala y Aleática alegaron poca bursatilidad y un precio de la acción menor al real.

No obstante, 2025 marcó el quiebre de una sequía de casi ocho años sin ofertas públicas, con la llegada de Esentia Energy al mercado de capitales.