En esta noticia La inteligencia artificial, entre las apuestas

Kaszek, una de las firmas de capital de riesgo más relevantes de América Latina fundada por los exfundadores de Mercado Libre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cerró un nuevo fondo de inversión por u$s 650 millones, el mayor levantado para financiar empresas tecnológicas en etapas tempranas de la región.

El vehículo, denominado Kaszek Ventures VII (KV-VII), superó su objetivo inicial de u$s 600 millones ante la demanda de los inversionistas. Con este cierre, la firma acumula compromisos de capital por casi u$s 4,000 millones desde su fundación en 2011.

La operación se concreta en un momento en que el ecosistema tecnológico latinoamericano busca consolidar una nueva generación de compañías tecnológicas, con emprendedores que ya cuentan con experiencia en la creación y expansión de negocios digitales y nuevas oportunidades de crecimiento vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

“Este nuevo fondo nos permite seguir respaldando esa ambición, en un momento en que la tecnología está ampliando tanto las posibilidades de lo que podemos construir como el universo de problemas que podemos resolver”, afirmó Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, en un comunicado.

El fondo de venture capital, que ha respaldado compañías como Nubank, Kavak, QuintoAndar y Tiendanube, buscará invertir en empresas de etapas tempranas en distintos mercados latinoamericanos.

“Buscamos emprendedores capaces de identificar necesidades aún insatisfechas y convertir esas posibilidades en productos y servicios que los clientes realmente valoren”, señaló Kazah.

La inteligencia artificial, entre las apuestas

Para Kaszek, la IA permite que equipos más pequeños desarrollen productos sofisticados, automaticen procesos y atiendan clientes con menores costos.

La tesis de inversión también contempla empresas que incorporen IA para transformar industrias tradicionales, particularmente en mercados donde todavía predominan procesos manuales y existen segmentos de consumidores desatendidos.

Además de las aplicaciones tecnológicas, Kaszek observa oportunidades en infraestructura para IA, como centros de datos, energía y conectividad, ante el crecimiento de la demanda mundial de capacidad de cómputo.

Con el nuevo fondo, Kaszek refuerza su apuesta por el emprendimiento tecnológico regional, en un contexto en el que la disponibilidad de capital y la capacidad de construir compañías escalables serán factores relevantes para el desarrollo del ecosistema.