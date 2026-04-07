Aunque el número de transacciones de capital de riesgo (venture capital) para startups ha disminuido en América Latina en los últimos meses, la cantidad de dinero va en ascenso. Los fondos de venture capital (VC) siguen confiando en que los modelos de negocio de las startups latinoamericanas son prometedores en una región con muchos problemas aún por resolver. De acuerdo con la plataforma de datos TTR Data en los dos primeros meses del año se vieron un total de 37 transacciones con un importe agregado de u$s 652 millones de dólares, lo que implica una variación negativa del 64% en el número de transacciones y un aumento del 14% en su importe, en términos interanuales. Luego de un boom de fondos de VC extranjeros en Latinoamérica sólo dos siguen invirtiendo en la región: SoftBank y Endeavor Catalyst, ambos con capital de Estados Unidos. La plataforma de venture capital Startuplinks y Cuántico VP, una plataforma de VC e inteligencia de mercados agruparon a los fondos que más invierten en América Latina por activos bajo gestión (AUM por sus siglas en inglés). Aunque el origen de SoftBank se encuentra en Japón, es de Estados Unidos donde proviene el capital invertido en startups latinoamericanas. Por AUMs lidera la tabla con u$s 8,000 millones de dólares. Su enfoque está en startups más consolidadas de Series A hasta salidas, que puede ser mediante una venta a otra empresa o mediante la cotización en mercados públicos. En México ha invertido en startups como Kavak, Clip y Merama. El fondo regional de origen argentino Kaszek, fundado por los ex ejecutivos de Mercado Libre, Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, es el segundo en la lista con u$s 3,000 millones de dólares e inversiones en el neobanco brasileño Nubank, Konfío y Bitso. La lista está dominada por fondos brasileños como Monashees, que han invertido en startups mexicanas como Clara y Nowports y Valor, que ha apostado por Bitso. En el puesto número cinco se encuentra Endeavor Catalyst, de Estados Unidos, que ha invertido en México en startups como Clip y Nowports. En el número siete de la lista se ubica el fondo que resultó de la fusión entre Nazca y Bridge, fusionados en marzo de 2025. Con u$s 320 millones en AUMs, han invertido en startups como Minu y la chilena Xepelin, con fuerte presencia en México. Le sigue, en el puesto ocho, Hi Ventures, con u$s 300 millones en AUMs e inversiones en la startup de salud mental Yana y la plataforma de gestión de gastos Mendel. Ambos fondos comienzan a invertir desde la etapa semilla y extienden cheques hasta Series A y B.