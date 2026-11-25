Bill Gates alertó que la expansión de la IA traerá un período turbulento en empleo, economía y seguridad digital, y exigió políticas claras.

Bill Gates advirtió que la expansión de la inteligencia artificial (IA) podría desencadenar uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad. Justamente, el empresario tecnológico considera que esta transformación tendrá consecuencias profundas en el empleo, la economía y las actividades cotidianas, debido a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que hasta ahora dependían del razonamiento humano.

En un ensayo publicado en su sitio oficial, el cofundador de Microsoft sostuvo que el mundo todavía no está preparado para afrontar los cambios y que será necesario actuar para evitar que la tecnología amplíe las desigualdades.

La predicción de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

La advertencia fue publicada el 26 de agosto de 2026 en Gates Notes, el sitio personal del empresario, en un ensayo titulado La era turbulenta de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son fundamentales.

En el documento, Gates escribió: “Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la inteligencia artificial será uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad”.

El cofundador de Microsoft también sostuvo que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para reducir desigualdades o, por el contrario, en una fuente de injusticia, dependiendo de las decisiones que tomen gobiernos, empresas y sociedades.

Según Gates, la transición hacia la IA durará unos 20 años y exigirá decisiones para evitar desigualdades y reservar empleos humanos.

¿Qué consecuencias tendrá la IA en el empleo y los ciberataques?

En una entrevista con el pódcast Decoder, del medio The Verge, publicada el 22 de octubre de 2026, Gates advirtió que durante los próximos dos o tres años podrían observarse consecuencias negativas significativas en el mercado laboral y la seguridad digital.

El empresario considera que la IA podría facilitar los ciberataques, al brindar herramientas más poderosas a quienes buscan explotar vulnerabilidades informáticas. Al mismo tiempo, la automatización podría afectar diferentes puestos de trabajo y acelerar cambios que las empresas y los trabajadores todavía no están preparados para afrontar.

En este contexto, Gates señaló que los jóvenes pueden aprovechar las capacidades de la tecnología para generar impacto y participar en la definición de políticas que permitan gestionar sus consecuencias.

En la entrevista sostuvo: “Si tienes veinte años hoy, durante este período de veinte años, puedes aprovechar las cosas que la IA todavía no puede hacer, utilizarla para generar un impacto positivo y proponer políticas”.

¿Cómo deberá adaptarse la sociedad al avance de la inteligencia artificial?

Gates también planteó la posibilidad de que la sociedad decida mantener determinadas actividades bajo responsabilidad humana, incluso si los robots y la inteligencia artificial llegan a realizarlas técnicamente.

Durante la entrevista, explicó que conversó con un sistema de IA sobre la posibilidad de reservar categorías laborales para las personas y mantener una proporción del mercado de trabajo bajo esa condición. Entre las alternativas mencionó jubilaciones anticipadas y jornadas laborales más reducidas.

En ese sentido, afirmó: “Tendremos que tomar decisiones reales”. También señaló que algunas comunidades, como los amish, optan por no vivir en la frontera tecnológica, una elección que podría extenderse a otras personas en el futuro.

La transición hacia la IA duraría 20 años, según Gates

Gates estima que la transición podría extenderse alrededor de 20 años, con ganadores y perdedores antes de alcanzar un escenario de mayor abundancia. En ese período, la combinación de inteligencia artificial y robótica podría facilitar la producción de bienes y servicios, pero también generar desigualdades, dificultades laborales y tensiones sociales.

Por eso, el empresario sostiene que los gobiernos deben prepararse, establecer mecanismos de supervisión y garantizar que los beneficios de la tecnología no se concentren en unos pocos sectores.