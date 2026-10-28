Advent capta 30,000 MDD y abre una nueva vía de inversión en empresas medianas.

El fondo de capital privado Advent International captó u$s 30,000 millones para su plataforma global de fondos de capital privado, una operación que amplía su capacidad para adquirir empresas e impulsar su crecimiento, al tiempo que abre una nueva vía de inversión dirigida a compañías de menor tamaño.

La firma anunció este martes que su undécimo fondo insignia, Advent International GPE XI, reunió cerca de u$s 27,000 millones, por encima de su objetivo inicial de u$s 26,000 millones. A esta cifra se suman más de u$s 3,000 millones en compromisos de inversión para su nueva estrategia enfocada en el segmento medio del mercado, lanzada en marzo de 2026.

El levantamiento de capital ocurre en un año activo para la firma. Advent reportó alrededor de u$s 13,000 millones en desinversiones de 27 empresas y cerca de u$s 10,000 millones en nuevas inversiones en 38 compañías, tanto nuevas como existentes, considerando operaciones cerradas y pendientes de cierre.

Para México, la firma busca aprovechar su plataforma internacional y el conocimiento de su equipo local para acercar capital y relaciones estratégicas a las empresas del país. Sin embargo, Advent no detalló qué proporción de los recursos captados se destinará al mercado mexicano ni anticipó operaciones específicas.

El peso de México en la estrategia regional

Ariel Blumenkranc, director ejecutivo y responsable de Advent en México, señaló que la captación de capital fortalece las capacidades de la firma en el país.

“Este logro fortalece nuestras capacidades en México, al combinar la plataforma global de Advent con la experiencia de nuestro equipo local para acercar relaciones estratégicas, recursos y, en última instancia, capital a las empresas mexicanas”, afirmó en un comunicado.

La firma cuenta con más de 290 profesionales de inversión y presencia internacional, con equipos especializados en los mercados donde opera. Su estrategia contempla operaciones como la separación de divisiones corporativas y la adquisición de empresas que cotizan en bolsa para retirarlas del mercado bursátil.

Fundada en 1984, Advent supervisa más de u$s 109,000 millones en activos bajo gestión al 30 de junio de 2026 y había realizado 460 inversiones en 45 países, de acuerdo con la información de la firma.

Con el nuevo fondo para el segmento medio, Advent amplía sus alternativas para desplegar capital en empresas de distintas dimensiones, incluidas las de menor tamaño.