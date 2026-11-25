El sorteo del Servicio Militar Nacional será el domingo 29 de noviembre para jóvenes Clase 2008 y remisos.

El sorteo del Servicio Militar Nacional se realizará este domingo 29 de noviembre en distintos municipios de México, como parte de la última jornada dominical prevista para noviembre. Por tal motivo, jóvenes de la Clase 2008 y remisos que tramitaron su cartilla deberán acudir a las sedes establecidas por las Juntas Municipales de Reclutamiento, de acuerdo con las convocatorias locales.

Los horarios y lugares varían según cada localidad, por lo que es importante revisar los avisos de los ayuntamientos para conocer dónde se realizará el procedimiento y qué indicaciones deben seguir los participantes.

¿En qué estados se realizará el sorteo del Servicio Militar este domingo?

Las convocatorias localizadas contemplan jornadas en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Campeche, Oaxaca y Colima. Entre los municipios identificados se encuentran:

Puebla : Puebla capital y Huauchinango

Veracruz : Veracruz, Boca del Río y Tuxpan.

Tlaxcala : Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Españita y San Francisco Tetlanohcan

Michoacán : Lázaro Cárdenas

Campeche : Hopelchén

Oaxaca : Oaxaca de Juárez

Colima: Colima capital.

Esta lista reúne convocatorias y reportes publicados hasta el 24 de noviembre, pero no representa un calendario nacional exhaustivo. Algunos avisos fueron difundidos directamente por los ayuntamientos, mientras que otros fueron reportados por medios locales.

Habrá sorteo militar en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Campeche, Oaxaca y Colima; el reclutamiento será en enero y liberación en diciembre. Fuente: Shutterstock

Horarios y sedes confirmados del sorteo del servicio militar para este domingo 29 de noviembre

Entre las convocatorias localizadas, estas son las fechas, horarios y sedes informadas para el domingo 29 de noviembre:

Municipio Horario Sede Puebla capital 7:00 horas Estadio Hermanos Serdán Huauchinango 9:00 horas Explanada del Jardín Central Veracruz 7:00 horas (presentación) Parque Ecológico Adolfo Ruiz Cortines Lázaro Cárdenas 8:00 horas Salón Sindical del Ayuntamiento Apizaco 8:00 horas Auditorio Emiliano Sánchez Piedras Contla de Juan Cuamatzi 8:30 horas Teatro del Pueblo Españita 9:00 horas Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal

El último sorteo del Servicio Militar Nacional de 2026 antes del reclutamiento

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la fase de sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento. Por ello, el 29 de noviembre corresponde al último domingo del mes en que puede desarrollarse esta etapa del calendario anual.

La siguiente fase es el reclutamiento, previsto para enero, mientras que diciembre corresponde a la liberación de las cartillas de quienes completaron el proceso, según las fases oficiales del Servicio Militar Nacional.

El significado del color de las bolas durante el sorteo del servicio militar

Durante el sorteo del Servicio Militar Nacional, los participantes pueden obtener una bola blanca, una bola negra o, en determinadas localidades, una bola azul, según la modalidad aplicada por la Junta Municipal de Reclutamiento.

La bola blanca significa que el conscripto deberá cumplir con el servicio militar en los centros de adiestramiento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional del país, mientras que la bola negra indica que lo hará a disponibilidad, bajo las condiciones establecidas por Defensa.

Por su parte, la bola azul indica que el conscripto cumplirá su servicio militar activo en la Secretaría de Marina, ya sea en el litoral del Pacífico o del Atlántico.