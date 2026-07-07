Hoy podría tomar apenas 3.5 años, alcanzar el estatus de unicornio con valuaciones superiores a los u$s 1,000 millones, dice AWS.

Las startups que nacen inmersas en el boom de la inteligencia artificial (IA) como eje de su modelo de negocio están acelerando la velocidad con la que se construyen empresas con valuaciones millonarias.

Hoy podría tomar apenas 3.5 años, alcanzar el estatus de unicornio con valuaciones superiores a los u$s 1,000 millones; la mitad del tiempo que requerían las empresas antes de la llegada de la IA generativa, revela un estudio global presentado por AWS Startups.

El reporte Engines of Growth (Motores de Crecimiento), elaborado a partir de entrevistas con más de 3,400 fundadores y líderes de startups en 20 países, identifica un nuevo perfil de empresas que desarrollan sus productos alrededor de la IA, en lugar de incorporarla únicamente para optimizar procesos internos.

Y no únicamente aceleran sus valuaciones, sino también el crecimiento del negocio. Las startups nativas de IA registran un crecimiento anual promedio de ingresos de 156%, frente al 65% observado entre las startups en general. Además, el 55% de ellas genera más de u$s400,000 dólares de ingresos por empleado, una señal de la mayor productividad que alcanzan estos modelos de negocio.

“El tiempo y los recursos necesarios para construir una empresa que cambie el mundo han disminuido drásticamente, y vemos cómo una nueva generación de fundadores aprovecha esto al máximo”, afirmó Jason Bennett, vicepresidente y director global de startups y capital de riesgo en AWS en el comunicado del informe.

El directivo explicó que ese crecimiento inicial permite reinvertir con mayor rapidez en talento, seguridad y desarrollo de nuevos productos, generando un efecto que acelera nuevamente la expansión de estas compañías.

México acelera la adopción de la IA

Dentro del análisis, México aparece como uno de los mercados con mayor evolución en América Latina para el desarrollo de startups nativas de inteligencia artificial.

Según el estudio, el 63% de estas empresas en México ya desarrolló capacidades propias de IA, como modelos personalizados, casi el doble del 33% registrado entre el resto de las startups mexicanas.

La diferencia también se refleja en productividad. Mientras el 48% de las startups nativas de IA en el país supera los 400,000 dólares de ingresos por empleado, únicamente el 26% de las startups tradicionales alcanza ese nivel.

AWS atribuye parte de esta aceleración a la reducción de las barreras tecnológicas para emprender. El acceso a infraestructura en la nube, modelos fundacionales y servicios de inteligencia artificial disponibles bajo demanda permite que equipos pequeños construyan productos con capacidades que anteriormente requerían inversiones mucho mayores.

El estudio también señala que, aunque Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Israel y Singapur concentran la mayor parte de las startups nativas de IA, mercados como México comienzan a consolidarse como nuevos polos de innovación gracias a la rápida adopción tecnológica y al desarrollo de una nueva generación de emprendedores.

Un impacto que trasciende al ecosistema emprendedor

El reporte sostiene que el crecimiento de estas compañías no se limita al sector tecnológico. Al desarrollar soluciones para industrias tradicionales, las startups nativas de IA impulsan la digitalización de sectores donde la productividad había permanecido prácticamente estancada durante años.

AWS destaca que, aunque las startups representan alrededor del 15% del empleo en las economías avanzadas, generan cerca de la mitad de los nuevos puestos de trabajo, impulsadas principalmente por un grupo reducido de empresas de alto crecimiento.

Además de atraer capital y talento especializado, estas compañías aceleran la innovación en industrias como salud, manufactura avanzada y tecnologías para el clima, contribuyendo a la formación de nuevos ecosistemas de innovación en plazos considerablemente menores que los observados en décadas anteriores.