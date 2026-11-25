La NOM-087-SCT-2-2017 fija un máximo de 5 horas continuas de manejo y pausas de 30 minutos; la SICT y la Guardia Nacional fiscalizan el cansancio.

Los conductores que circulen con cansancio por carreteras federales de México pueden enfrentar una sanción prevista en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Precisamente, la normativa contempla una multa para quienes manejen en condiciones que disminuyan su capacidad de conducción y pongan en riesgo su seguridad o la de terceros.

El artículo 91 establece las medidas que pueden aplicar las autoridades ante esta situación, incluida la posibilidad de impedir que el operador continúe conduciendo hasta que recupere las condiciones necesarias para manejar de manera segura.

¿De cuánto es la multa por conducir con cansancio?

El artículo 91 establece una multa de 10 a 13 veces la cuota diaria ($1,173.10 a $1,525.03) prevista por el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de agosto de 2026.

Además de la sanción económica, la autoridad puede inhabilitar al conductor para manejar durante el tiempo que necesite para recuperar su capacidad de conducción.

Manejar cansado en carreteras federales de México implica multas de $1,173.10 a $1,525.03 y suspensión temporal para conducir, según el art. 91. Fuente: Magnific

¿Cómo determinan las autoridades que un conductor está cansado?

El reglamento define el cansancio como una sensación de sueño o agotamiento físico o psíquico que disminuya la capacidad del conductor y ponga en peligro su seguridad o la de otras personas durante la operación del vehículo.

Para verificar esta condición, el artículo 91 contempla la participación de personal de la unidad administrativa competente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apoyo de integrantes de la Guardia Nacional.

La evaluación debe realizarse conforme a las disposiciones del Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte y las normas oficiales mexicanas aplicables.

¿A qué conductores se aplica esta sanción?

La disposición contempla específicamente a los conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado.

La autoridad también puede verificar si los operadores excedieron los tiempos de conducción permitidos, mediante la revisión de sus bitácoras de horas de servicio, cuando corresponda conforme a la normativa aplicable.

¿Cuántas horas pueden conducir los operadores de transporte federal?

La NOM-087-SCT-2-2017 establece disposiciones sobre los tiempos de conducción y descanso para los operadores del autotransporte federal y transporte privado.

Entre sus principales reglas se encuentran: