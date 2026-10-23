En esta noticia El reto de integrar los canales de venta

Tiendanube busca ampliar su negocio más allá de las tiendas en línea y entrar al mercado de las terminales de pago, donde competirá por la atención de los comercios con jugadores como Clip y Mercado Pago. La compañía presentó su primer dispositivo físico en México, con el que pretende conectar los cobros presenciales con las operaciones digitales de los negocios.

El lanzamiento forma parte de una estrategia para integrar en una misma operación las ventas, los pagos y la gestión de inventarios, en un mercado donde los comercios buscan administrar sus canales físicos y digitales sin duplicar procesos ni perder visibilidad sobre sus transacciones.

“La experiencia de compra offline sigue siendo importante. Por eso, presentamos la nueva terminal de pagos de Tiendanube, nuestro primer dispositivo físico. No solo permite cobrar: conecta lo que pasa en la tienda en línea con lo que sucede en el local, en tiempo real”, dijo David Soto, gerente de marketing de producto de Tiendanube México, en el marco de su evento corporativo D2C Summit México.

La compañía de origen argentino busca hacerle frente a proveedores que han construido su presencia entre pequeños y medianos comercios a partir de soluciones de cobro con tarjeta y herramientas para administrar pagos. Clip y Mercado Pago son dos de los competidores que participan en ese segmento, aunque Tiendanube busca diferenciarse mediante la conexión entre la terminal y su plataforma de comercio electrónico.

La integración podría resultar relevante para marcas que operan tanto con una tienda física como con un canal propio de comercio electrónico, pues la disponibilidad de información compartida puede facilitar el seguimiento de ventas e inventarios.

El reto de integrar los canales de venta

Durante el D2C Summit México, encuentro organizado por Tiendanube que reunió a más de 800 asistentes, además de la terminal física, también se presentaron más de 130 novedades para la plataforma, entre ellas herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas de administración de catálogos, generar descripciones de productos y optimizar contenidos para buscadores.

El lanzamiento ocurre en un mercado mexicano de comercio electrónico valuado en MXN $941,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras citadas por la compañía, que también estima en 77 millones el número de compradores digitales del país.

Aun con la expansión de las compras por internet, los comercios enfrentan obstáculos para concretar ventas. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 49% de los consumidores abandona una compra por los costos de envío y el 28% por no encontrar su método de pago preferido.

En este contexto, Tiendanube busca conectar los cobros presenciales con la operación digital. El desafío será competir en un segmento donde los comercios ya cuentan con alternativas consolidadas y donde el precio, las comisiones, la facilidad de uso y los servicios adicionales pueden pesar tanto como la integración tecnológica.