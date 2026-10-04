Las personas extranjeras que cuenten con residencia temporal o permanente en México también pueden solicitar la credencial del INAPAM para hacer compras con descuentos.

Si bien la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no es un requisito para participar en El Buen Fin 2026, contar con ella permite acceder a descuentos y beneficios adicionales en establecimientos que mantienen convenios vigentes con el instituto.

El evento, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, permite la compra de diferentes productos y servicios. Durante esos días hay promociones, descuentos y facilidades de crédito cuyo objetivo es reactivar la economía interna y fomentar el comercio formal.

El trámite de la tarjeta INAPAM puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los módulos de afiliación disponibles en el país.

Los beneficiarios pueden consultar en el Directorio de Beneficios con Credencial los prestadores que ofrecen descuentos en distintas partes del país. Los establecimientos están organizados por categoría y entidad federativa.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la credencial INAPAM?

Para iniciar el trámite de la tarjeta INAPAM es necesario presentar una identificación oficial vigente, como:

Credencial para votar

Pasaporte

Licencia de conducir

Cédula profesional

Cartilla militar

Alguna credencial del IMSS, ISSSTE o Pemex que incluya fotografía y fecha de nacimiento

También se debe presentar el CURP actualizado y un acta de nacimiento o algún documento que permita acreditar que la persona tiene 60 años cumplidos.

En caso de no contar con acta de nacimiento, se puede presentar una constancia de residencia o el testimonio de una autoridad tradicional indígena o municipal del lugar de residencia.

Otro requisito es un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Puede tratarse de un recibo de luz, agua, teléfono, predial o un estado de cuenta bancario.

El solicitante debe llevar además dos fotografías tamaño infantil, que pueden ser a color o en blanco y negro, de frente, sin lentes ni gorra y con fondo blanco.

Por último, es necesario entregar los los datos de un contacto de emergencia, incluyendo nombre completo, CURP y número telefónico.

¿Cómo se tramita la credencial INAPAM?

El primer paso es localizar el módulo de afiliación más cercano al domicilio. La atención se realiza en módulos del INAPAM o en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, generalmente de lunes a viernes, de 08 a 14 horas,

La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial del instituto. Para encontrar el punto de atención correspondiente, únicamente es necesario seleccionar la entidad y el municipio.

El trámite es personal e intransferible, por lo que el interesado debe acudir directamente al módulo. No puede realizarse mediante un representante ni de manera digital.

Si la documentación que se presenta está completa y cumple con los requisitos, la credencial puede entregarse el mismo día.

Descuentos para jubilados del INAPAM

El Directorio de Beneficios del INAPAM reúne descuentos en siete grandes categorías:

Alimentación

Salud

Vestido y hogar

Predial y agua; transporte

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Los beneficios pueden consultarse directamente en el portal del instituto y varían dependiendo del establecimiento, servicio y entidad.