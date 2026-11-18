El IMSS desmintió que el registro de datos biométricos en su aplicación sea obligatorio para recibir el pago de las pensiones.

El registro de datos biométricos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene como objetivo principal comprobar la identidad del derechohabiente y evitar que otras personas puedan acceder a su información médica personal. Ahora bien, ese proceso es necesario solo para utilizar determinadas funciones de IMSS Digital, pero no es obligatorio para cobrar la pensión.

El organismo ya ha aclarado que el pago de las pensiones no está condicionado a la realización de un trámite digital, por lo que no registrar huellas dactilares o reconocimiento facial en noviembre no implica la suspensión del beneficio.

¿Qué dice el IMSS sobre el registro de datos biométricos?

El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió que exista un trámite digital obligatorio cuyo incumplimiento pueda provocar el bloqueo de las pensiones. La aclaración quedó asentada en el comunicado número 625/2025, publicado el 11 de diciembre de 2025 en el portal oficial del organismo.

En ese documento, el IMSS explicó que la información sobre un supuesto requisito para continuar recibiendo el dinero de las pensiones es falsa. También pidió a los derechohabientes, jubilados y pensionados consultar las novedades sobre trámites y servicios exclusivamente mediante sus canales oficiales.

No habrá suspensión de pensiones: el IMSS aclaró que el trámite biométrico digital solo es para la Cédula Digital de Salud. Fuente: IMSS

¿Pueden suspender el depósito de diciembre por no registrar las huellas?

El IMSS aclaró que el pago de las pensiones no está sujeto a la realización de un trámite digital por parte de los beneficiarios. En consecuencia, no completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital no constituye una causa para bloquear, retener o suspender el depósito mensual.

La aclaración alcanza a los pensionados que pertenecen tanto al régimen de la Ley 73 como al de la Ley 97. Tampoco se estableció una fecha límite en noviembre cuyo incumplimiento implique perder el próximo pago.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, los pensionados que reciben directamente su prestación del Instituto cobran mensualmente el primer día hábil de cada mes, mediante la cuenta bancaria a su nombre que proporcionaron al realizar el trámite de pensión.

¿Para qué sirven los datos biométricos en IMSS Digital?

Aunque no son un requisito para cobrar la pensión, los mecanismos de identificación biométrica sí tienen una función dentro de los servicios digitales del Seguro Social.

El IMSS cuenta con la Cédula Digital de Salud, una herramienta disponible en su aplicación que permite consultar información sobre las atenciones médicas recibidas durante los últimos 36 meses, como:

Medicamentos recetados y tratamientos

Incapacidades otorgadas

Resultados de estudios de laboratorio

Signos vitales y registros de salud

Datos de peso, talla e índice de masa corporal.

Para acceder a esta información, el Instituto solicita un proceso de validación de identidad o enrolamiento. Entre los pasos se encuentran ingresar la CURP, proporcionar un correo electrónico, validar el teléfono celular y capturar una credencial para votar vigente y una fotografía del rostro.

Este procedimiento busca proteger la información personal y evitar que terceros accedan a los datos médicos de otra persona. Sin embargo, es un requisito vinculado al acceso a la Cédula Digital de Salud, no al cobro de la pensión.