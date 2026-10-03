La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene su esquema de pagos escalonados según la letra inicial del primer apellido. La modalidad permite distribuir los depósitos durante varios días y facilita la entrega de los recursos a los derechohabientes.

El pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 ya finalizó. La dispersión comenzó el 1 de septiembre y terminó el 25 del mismo mes, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

Ahora, los beneficiarios deben esperar el siguiente depósito, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, que será el último pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores previsto para 2026.

Atención: cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar

El próximo depósito corresponderá al bimestre noviembre-diciembre de 2026. Se trata de un único pago que cubre los dos meses y, para las personas adultas mayores, el monto es de $6,400.

La Secretaría de Bienestar todavía no publicó el calendario oficial de noviembre de 2026, por lo que aún no es posible confirmar qué día recibirá el depósito cada letra del apellido.

El mecanismo que se utiliza establece el orden a partir de la primera letra del primer apellido, no del nombre de la persona beneficiaria. En el calendario de septiembre-octubre, por ejemplo, algunas letras tuvieron un día específico y otras fueron agrupadas o distribuidas en dos jornadas.

El mecanismo que se utiliza en el ortogamiento de pensiones establece el orden a partir de la primera letra del primer apellido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se cobra la Pensión Bienestar según la letra del apellido

Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. La fecha asignada en el calendario indica cuándo queda disponible el recurso en la cuenta del derechohabiente.

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Una vez que los recursos son abonados a la tarjeta, pueden permanecer en la cuenta para utilizarse posteriormente.

La Secretaría de Bienestar publica el calendario antes de cada periodo de dispersión. Allí se especifican las fechas correspondientes a cada letra del primer apellido y se puede consultar cuándo estará disponible el pago.

Cuándo podría comenzar el pago de noviembre de 2026

Aunque todavía no existe una fecha oficial, una proyección no oficial ubica el comienzo del próximo operativo durante los primeros días de noviembre.

Una de las estimaciones toma como referencia el calendario utilizado en noviembre de 2025, cuando los depósitos comenzaron el lunes 3 de noviembre y se organizaron de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

Con ese antecedente, algunas proyecciones ubican el martes 3 de noviembre de 2026 como posible fecha de inicio para la letra A. Sin embargo, esta fecha no fue confirmada por la Secretaría de Bienestar y puede modificarse cuando se publique el calendario oficial.