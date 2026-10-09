El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece la reducción gradual de la edad mínima para acceder a una pensión por jubilación.
La medida cumple con el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum y beneficia a determinados trabajadores que cotizan al Instituto. Para acceder a este esquema, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente.
El acuerdo se aplica a trabajadores con al menos 30 años de cotización y trabajadoras con un mínimo de 28 años, siempre que se encuentren bajo el régimen del Décimo Transitorio y no hayan optado por los bonos de pensión del organismo.
A qué edad podrán jubilarse según el año
De esta manera, desde 2028 los hombres podrán acceder a la jubilación a partir de los 57 años y las mujeres desde los 55 años, siempre que cumplan con los requisitos de cotización y pertenezcan al régimen pensionario contemplado en el acuerdo. La reducción será de manera gradual, según la tabla:
|Años
|Hombres
|Mujeres
|2025-2027
|58 años
|56 años
|2028-2030
|57 años
|55 años
|2031-2033
|56 años
|54 años
|Desde 2034
|55 años
|53 años
Qué deben tener en cuenta los trabajadores del Estado
La reducción no se aplica de manera general a todas las personas afiliadas al ISSSTE. El acuerdo se dirige a quienes se encuentran en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio y no eligieron los bonos de pensión.
La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, junto con la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto, deberá realizar las acciones correspondientes para otorgar las pensiones conforme a las nuevas disposiciones.
El acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE durante su Sesión Ordinaria 1392, celebrada el 17 de diciembre, y entró en vigor el 30 de diciembre del 2025.