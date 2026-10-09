El decreto publicado en el DOF detuvo el incremento gradual de la edad mínima de jubilación previsto en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007 y ordenó su reducción progresiva para los trabajadores que permanecen en el régimen del Décimo Transitorio.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece la reducción gradual de la edad mínima para acceder a una pensión por jubilación.

La medida cumple con el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum y beneficia a determinados trabajadores que cotizan al Instituto. Para acceder a este esquema, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente.

El acuerdo se aplica a trabajadores con al menos 30 años de cotización y trabajadoras con un mínimo de 28 años, siempre que se encuentren bajo el régimen del Décimo Transitorio y no hayan optado por los bonos de pensión del organismo.

El ISSSTE publicó en el DOF Acuerdo para la reducción gradual de la edad mínima de jubilación. Magnific

A qué edad podrán jubilarse según el año

De esta manera, desde 2028 los hombres podrán acceder a la jubilación a partir de los 57 años y las mujeres desde los 55 años, siempre que cumplan con los requisitos de cotización y pertenezcan al régimen pensionario contemplado en el acuerdo. La reducción será de manera gradual, según la tabla:

Años Hombres Mujeres 2025-2027 58 años 56 años 2028-2030 57 años 55 años 2031-2033 56 años 54 años Desde 2034 55 años 53 años

Qué deben tener en cuenta los trabajadores del Estado

La reducción no se aplica de manera general a todas las personas afiliadas al ISSSTE. El acuerdo se dirige a quienes se encuentran en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio y no eligieron los bonos de pensión.

La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, junto con la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto, deberá realizar las acciones correspondientes para otorgar las pensiones conforme a las nuevas disposiciones.

El acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE durante su Sesión Ordinaria 1392, celebrada el 17 de diciembre, y entró en vigor el 30 de diciembre del 2025.