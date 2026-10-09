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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece la reducción gradual de la edad mínima para acceder a una pensión por jubilación.

La medida cumple con el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum y beneficia a determinados trabajadores que cotizan al Instituto. Para acceder a este esquema, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente.

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El acuerdo se aplica a trabajadores con al menos 30 años de cotización y trabajadoras con un mínimo de 28 años, siempre que se encuentren bajo el régimen del Décimo Transitorio y no hayan optado por los bonos de pensión del organismo.

El ISSSTE publicó en el DOF Acuerdo para la reducción gradual de la edad mínima de jubilación.
El ISSSTE publicó en el DOF Acuerdo para la reducción gradual de la edad mínima de jubilación.Magnific

A qué edad podrán jubilarse según el año

De esta manera, desde 2028 los hombres podrán acceder a la jubilación a partir de los 57 años y las mujeres desde los 55 años, siempre que cumplan con los requisitos de cotización y pertenezcan al régimen pensionario contemplado en el acuerdo. La reducción será de manera gradual, según la tabla:

AñosHombresMujeres
2025-202758 años56 años
2028-203057 años55 años
2031-203356 años54 años
Desde 203455 años53 años

Qué deben tener en cuenta los trabajadores del Estado

La reducción no se aplica de manera general a todas las personas afiliadas al ISSSTE. El acuerdo se dirige a quienes se encuentran en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio y no eligieron los bonos de pensión.

La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, junto con la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto, deberá realizar las acciones correspondientes para otorgar las pensiones conforme a las nuevas disposiciones.

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El acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE durante su Sesión Ordinaria 1392, celebrada el 17 de diciembre, y entró en vigor el 30 de diciembre del 2025.