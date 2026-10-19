Créditos para mejorar tu casa con el Estado.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anunció el pasado 19 de agosto una buena noticia para miles de derechohabientes con pocos ingresos pero que buscan una oportunidad para tener su vivienda propia, digna y adecuada con facilidades para pensionados y trabajadores.

Los trabajadores con pocos ingresos y pensionados que veían la posibilidad de tener su casa propia, con el Programa de Vivienda para el Bienestar de FOVISSSTE, podrán hacer su sueño realidad. “Brindamos a las personas derechohabientes con menores ingresos la oportunidad de adquirir una vivienda adecuada”, agregó el comunicado oficial.

Al programa de vivienda podrán acceder “las personas derechohabientes del FOVISSSTE con estatus laboral activo o pensionadas bajo el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE”, indicó el Gobierno de México.

Jabnely Maldonado Meza en rueda de prensa con Claudia Sheinbaum. FOVISSSTE

Pensionados pueden tener acceso a la casa propia con FOVISSSTE

Las personas pensionadas bajo el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE pueden acceder a una vivienda adecuada para fortalecer su patrimonio familiar.

El Gobierno de México detalló los criterios aplicables para este sector puntual, exigiendo no contar con un financiamiento previo o liquidado con el FOVISSSTE, no poseer vivienda propia y recibir una pensión mensual menor a dos salarios mínimos.

A través del descuento aplicado directamente a sus percepciones de pensión, el programa ofrece financiamientos accesibles dirigidos a reducir la brecha habitacional en los 32 estados mexicanos.

Trabajadores pueden tener acceso a la casa propia con FOVISSSTE con descuento por nómina

En el caso de los asalariados, los trabajadores cuyo estatus laboral sea activo, tienen la oportunidad de adquirir un inmueble propio mediante esquemas de crédito accesibles con descuento directo por nómina.

Entidades federativas con menor y mayor cantidad de viviendas a construir por parte del FOVISSSTE. FOVISSSTE

Para ser elegibles para el Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, las personas dentro de este grupo prioritario de menores ingresos, se requiere ser derechohabiente activo con un mínimo de 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda , percibir un sueldo mensual inferior a dos salarios mínimos, no poseer una casa y no haber obtenido ni liquidado un crédito previo con el FOVISSSTE.

En el mapa compartido por FOVISSSTE muestra en qué estados hay mayor cantidad de viviendas, de esta forma, cada persona podrá saber cuál es su mejor lugar y dónde tendría mayores chances de obtener su vivienda propia.